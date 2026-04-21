Google caza anuncios falsos con Inteligencia Artificial

El Informe de seguridad de anuncios 2025 de Google detalla esta batalla, y destaca cómo la tecnología de Gemini se convirtió en el principal protector contra las intenciones maliciosas de los ciberdelincuentes.

La masificación de herramientas de última generación llevó a actores maliciosos a crear campañas engañosas a escala masiva.

La respuesta de Google fue potenciar sus barreras preventivas con modelos analíticos complejos. A diferencia de los sistemas tradicionales basados en reglas estáticas y palabras clave, la innovación clave de 2025 fue la implementación algorítmica de Gemini.

Este nuevo modelo evalúa cientos de miles de millones de señales en forma simultánea, e incluye la antigüedad de las cuentas, patrones de comportamiento, indicios técnicos y la estructura de las campañas.

La ventaja principal es su capacidad para interpretar intenciones con una exactitud sin precedentes.

Los sistemas de Google filtran elementos superficiales, y comprenden el propósito real detrás de un anuncio. Así logran diferenciar una oferta genuina de un engaño elaborado.

Este nivel de sutileza es vital para interceptar fraudes de manera preventiva.

El ecosistema del fraude digitalevolucionó impulsado por la IA generativa, que permite a los estafadores diseñar trampas con gran realismo. No obstante, las herramientas defensivas de Google responden con revisión instantánea.

A finales del año previo, la compañía ya auditaba en tiempo real la mayoría de los anuncios adaptables de búsqueda, y rechazaba elementos dañinos en el momento de su configuración. Se planea expandir esta capacidad a más formatos publicitarios.

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Además de la detección proactiva de anuncios, el modelo optimiza el análisis de reportes de usuarios, y permite a los equipos de soporte actuar sobre una cantidad de reportes cuatro veces mayor en 2025.

Esta velocidad asegura la neutralización casi inmediata de cualquier anuncio fraudulento que logre eludir los filtros iniciales. La automatización libera a los expertos para concentrarse en investigaciones complejas que requieren criterio humano.

Google caza anuncios falsos: la lucha de anuncios fraudulentos en números

La lucha focalizada contra las estafas resultó en la eliminación de 602 millones de anuncios fraudulentos y la suspensión de 4 millones de cuentas asociadas.

Además, se aplicaron restricciones de visibilidad sobre más de 4.800 millones de anuncios de rubros sensibles y regulados.

Los datos del informe de seguridad de anuncios 2025 reflejan el éxito de esta operación defensiva. A nivel mundial, la empresa:

Bloqueó o eliminó más de 8.300 millones de anuncios

Suspendió más de 24,9 millones de cuentas de anunciantes infractores

Interceptó más del 99% de las piezas infractoras antes de su exposición al consumidor

Fuente: iprofesional.com