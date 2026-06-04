Inteligencia Artificial: Google busca dominar el mercado con una venta récord

google La operación confirma que Google entra en una fase de inversión acelerada, destinada a reforzar su infraestructura y asegurar un lugar dominante en la carrera global por la inteligencia artificial.

Cómo se estructura la venta de 80.000 millones

10.000 millones a Berkshire Hathaway

Google acordó vender esta porción directamente a la firma de inversión, que ya había apostado por la compañía en 2025.

30.000 millones en ofertas públicas

Incluyen 15.000 millones en acciones preferentes convertibles y 15.000 millones en acciones ordinarias Clase A y C.

40.000 millones adicionales

Provendrán de un programa de oferta pública que comenzará en el tercer trimestre de 2026.

Expectativas financieras para 2026 y 2027

Alphabet anticipa gastos de capital de entre 180.000 y 190.000 millones de dólares en 2026, con un incremento aún mayor en 2027. La venta de acciones forma parte de un plan para financiar estas inversiones sin comprometer la solidez del balance.

Google Cloud y el negocio que impulsa el crecimiento

La compañía destacó que Google Cloud creció un 63 % interanual en el primer trimestre de 2026, impulsado por empresas que adoptan soluciones de inteligencia artificial para automatizar procesos, analizar datos y crear nuevas experiencias digitales.

Además, Google cuenta con 8,5 millones de desarrolladores trabajando con sus modelos de IA, y sus APIs procesan 19.000 millones de tokens por minuto, una cifra que refleja la escala de su ecosistema.

Resultados del primer trimestre de 2026

Alphabet registró ganancias por 62.578 millones de dólares, un aumento del 81% interanual. La facturación alcanzó 109.896 millones, un 21% más que en 2025, impulsada por:

El negocio publicitario.

El crecimiento de Google Cloud.

Cloud. La expansión de productos basados en inteligencia artificial.

IA Google Cloud.jpg Google Cloud creció 63% interanual, impulsado por empresas que adoptan Inteligencia Artificial.

Qué significa este movimiento para el futuro de Google

La venta masiva de acciones confirma que Google está entrando en una etapa de inversión agresiva para liderar la carrera global por la inteligencia artificial. La compañía busca fortalecer su infraestructura, escalar sus modelos y consolidar su posición frente a competidores como OpenAI, Anthropic y Meta.

El plan de Alphabet para vender 80.000 millones de dólares en acciones marca un punto de inflexión en la estrategia de Google. La compañía apuesta por una expansión sin precedentes en inteligencia artificial, impulsando infraestructura, servicios y productos que definirán la próxima década de tecnología. La demanda crece, y Google quiere asegurarse de estar a la altura.