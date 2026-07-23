Los modelos de inteligencia artificial de código abierto y por qué China apuesta por esta tecnología

Empresas como DeepSeek lideran esta tendencia, lanzando modelos cada vez más grandes y accesibles.

Por qué China apuesta por la IA abierta en su estrategia tecnológica

China enfrenta restricciones de acceso a chips avanzados y maquinaria de fabricación impuestas por Estados Unidos. Ante ese escenario, los modelos de código abierto se convirtieron en una vía para:

Reducir costos de desarrollo.

Atraer talento global.

Impulsar ecosistemas colaborativos.

Acelerar la adopción empresarial.

Competir con modelos estadounidenses sin depender de hardware restringido.

Empresas como Moonshot AI, Zhipu, DeepSeek y Alibaba lideran esta tendencia, lanzando modelos cada vez más grandes y accesibles, como Kimi K3 (2,8 billones de parámetros) o GLM5.2.

Datos clave sobre la expansión de la IA abierta en China

El crecimiento de modelos abiertos en China se aceleró en 2024 y 2025. Según análisis citados por CNBC y consultoras especializadas:

Kimi K3 supera en tamaño a todos los modelos abiertos chinos previos .

. DeepSeek V4 Pro y GLM5.2 también avanzan en rendimiento y eficiencia.

Los modelos chinos abiertos ya compiten en categorías como análisis, simulación y creación de contenidos.

A pesar de las restricciones de Washington, las firmas chinas continúan logrando avances significativos.

China presentó a Kimi K3, el mayor modelo de inteligencia artificial de código abierto del mundo, con 2,8 billones de parámetros.

Estos datos muestran que la apertura se volvió una herramienta estratégica para sostener el ritmo de innovación.

Ventajas del código abierto para la inteligencia artificial

Los modelos abiertos ofrecen beneficios concretos para el ecosistema tecnológico:

Transparencia: permite evaluar sesgos, riesgos y funcionamiento interno.

permite evaluar sesgos, riesgos y funcionamiento interno. Accesibilidad: facilita que startups y universidades trabajen con tecnología avanzada.

facilita que startups y universidades trabajen con tecnología avanzada. Velocidad de innovación: la comunidad global contribuye con mejoras constantes.

la comunidad global contribuye con mejoras constantes. Competencia: presiona a los modelos propietarios a bajar precios y mejorar rendimiento.

presiona a los modelos propietarios a bajar precios y mejorar rendimiento. Soberanía tecnológica: países y empresas pueden adaptar modelos sin depender de proveedores externos.

China utiliza esta estrategia para fortalecer su industria local y expandir su influencia en el desarrollo global de IA.

El respaldo político y económico de China al código abierto

La apuesta china por la inteligencia artificial abierta no es solo empresarial: también es política. Durante la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial en Shanghái, Xi Jinping defendió el código abierto como una vía para que “todos los sectores y empresas puedan beneficiarse de la IA”.

Este respaldo estatal acelera:

La adopción de modelos abiertos en industrias locales.

La inversión en infraestructura de inteligencia artificial .

. La colaboración entre empresas y organismos públicos.

La competencia directa con Estados Unidos en tecnología avanzada.

China busca posicionarse como líder global en inteligencia artificial, y el código abierto es una pieza central de esa estrategia.

El código abierto se convirtió en un pilar de la estrategia china para avanzar en inteligencia artificial y competir con Estados Unidos. Modelos como Kimi K3 muestran que la apertura puede acelerar la innovación y democratizar el acceso a tecnología avanzada.