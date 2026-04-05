Google se actualiza: ya permite cambiar tu dirección de Gmail sin perder correos

Google ha confirmado por fin que ya permite cambiar la dirección de Gmail sin perder correos, archivos ni historial, una de las funciones más solicitadas desde que el servicio debutó hace más de veinte años.

La nueva herramienta permite modificar la parte del correo que aparece antes de @gmail.com, sustituyéndola por cualquier nombre disponible.

Y lo mejor es que no hace falta crear una cuenta nueva, no se pierde ningún email ni archivo, y la dirección antigua pasa a convertirse en un alias totalmente funcional.

Es decir, seguirás recibiendo mensajes enviados al correo original y además podrás iniciar sesión con ambas direcciones.

Este cambio, que hasta ahora era imposible sin perder el acceso al ecosistema de Google, se gestiona directamente desde los ajustes de la cuenta.

Tenés que ir a Información personal, pinchar en Correo electrónico, Correo electrónico de la cuenta de Google y por último en Cambiar correo electrónico.

Si al entrar no aparece la opción, significa que todavía no está disponible para ese usuario, ya que la función se está desplegando de forma gradual.

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Eso sí, Google también pone límites. Solo se podrá cambiar el nombre una vez cada 12 meses y con un máximo de tres cambios en total.

Además, por ahora la función está disponible principalmente en Estados Unidos, aunque la compañía ya trabaja en su expansión internacional.

Lo bueno es que, pese a estas restricciones, el proceso es completamente seguro para datos, compras de Google Play, historial de Drive o suscripciones de YouTube. Todo se mantiene intacto.

Fuente: as.com