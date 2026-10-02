Cómo realizar un sistema para regar las plantas de interior cuando te vas de viaje

Cuando las plantas de la casa dependen de un riego constante, sobre todo en las épocas de más calor o las temporadas de sequía, irse de viaje y dejarlas sin agua puede ser un problema. La falta de riego de una planta, durante muchos días, puede generar daños permanentes que va a costar mucho revertir.
Para evitar estos problemas de plantas, se puede diseñar un sistema de riego artesanal para mantener la tierra de las plantas hidratada sin necesidad de colocar agua de golpe y ahorrar las raíces antes de irte de viaje. Es un sistema de riego progresivo, perfecto para las plantas de interior en maceta.
Paso a paso para fabricar un sistema de riego casero para las plantas de interior
Existen muchos trucos o procedimientos para diseñar un sistema de riego sencillo y efectivo para las plantas. No se requieren muchos materiales, pero sí pruebas para ver si realmente funcionan y nos podemos ir al viaje tranquilos.
Lo más fácil es diseñar un sistema de riego por mecha o cordón. Este método utiliza un recipiente con agua y un cordón absorbente que traslada la humedad a la maceta de manera continua, pero no brusca.
Para realizarlo, vas a necesitar: un recipiente hondo como un frasco o una botella, un cordón de algodón y un peso.
- Llena el frasco con agua y colócalo al lado de la maceta o macetas con plantas que necesites regar. Tiene que estar ligeramente más alto que la base de la planta.
- Coloca un extremo del cordón de algodón en el fondo del recipiente con agua (se puede poner un peso para que no flote) y el otro extremo hay que enterrarlo en la tierra de la planta cerca de las raíces.
Básicamente, funciona así: el cordón absorbe el agua y la conduce poco a poco hasta el sustrato de la planta a medida que se va secando.
¿Qué otros trucos de plantas puedo realizar para regar la tierra?
Otra opción para regar las plantas durante un viaje o cuando no estás en casa consiste en usar conos de cerámica que se pueden comprar o mandar a hacer en talleres de cerámica.
Estos conos se entierran en la tierra de la planta y se llenan de agua. Es importante que la arcilla no tenga barniz y esté porosa para que el agua pase. Una esponja de platos húmeda también puede servir, pero dura menos días hidratada, además de que puede generar hongos.
En pocas palabras
- Riego casero: Fabrica un sistema artesanal para mantener tus plantas hidratadas durante las vacaciones.
- Método por mecha: Utiliza un recipiente con agua y un cordón de algodón para un riego progresivo y seguro.
- Alternativas: Considera conos de cerámica o esponjas húmedas como otras opciones de riego temporal.