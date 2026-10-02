Cómo realizar un sistema para regar las plantas de interior cuando te vas de viaje

Lo más fácil es diseñar un sistema de riego por mecha o cordón. Este método utiliza un recipiente con agua y un cordón absorbente que traslada la humedad a la maceta de manera continua, pero no brusca.

Para realizarlo, vas a necesitar: un recipiente hondo como un frasco o una botella, un cordón de algodón y un peso.

Llena el frasco con agua y colócalo al lado de la maceta o macetas con plantas que necesites regar. Tiene que estar ligeramente más alto que la base de la planta. Coloca un extremo del cordón de algodón en el fondo del recipiente con agua (se puede poner un peso para que no flote) y el otro extremo hay que enterrarlo en la tierra de la planta cerca de las raíces.

Básicamente, funciona así: el cordón absorbe el agua y la conduce poco a poco hasta el sustrato de la planta a medida que se va secando.

¿Qué otros trucos de plantas puedo realizar para regar la tierra?

Otra opción para regar las plantas durante un viaje o cuando no estás en casa consiste en usar conos de cerámica que se pueden comprar o mandar a hacer en talleres de cerámica.

Con un cono de cerámica o plástico se puede realizar otro tipo de sistema de riego para plantas.

Estos conos se entierran en la tierra de la planta y se llenan de agua. Es importante que la arcilla no tenga barniz y esté porosa para que el agua pase. Una esponja de platos húmeda también puede servir, pero dura menos días hidratada, además de que puede generar hongos.