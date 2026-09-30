Adiós a las plagas en 5 segundos: El potente insecticida casero que salva tus plantas

La cebolla es uno de los ingredientes principales en esta solución.

Para fabricar este insecticida concentrado en pocos minutos y con elementos que habitualmente se encuentran en la cocina, se deben seguir atentamente las proporciones indicadas para no dañar los ejemplares:

Cebolla: se utilizan dos rodajas, las cuales deben picarse y machacarse profundamente (mediante un mortero o picadora) para extraer todo su jugo interior, conocido por sus propiedades fungicidas y repelentes.

se utilizan dos rodajas, las cuales deben picarse y machacarse profundamente (mediante un mortero o picadora) para extraer todo su jugo interior, conocido por sus propiedades fungicidas y repelentes. Ajo: se incorpora un diente de ajo machacado, ideal para potenciar la protección sobre la capa verde y ahuyentar los insectos.

se incorpora un diente de ajo machacado, ideal para potenciar la protección sobre la capa verde y ahuyentar los insectos. Bicarbonato de sodio: se añade una pequeña cucharadita de postre para limpiar y sanear las hojas perjudicadas.

se añade una pequeña cucharadita de postre para limpiar y sanear las hojas perjudicadas. Agua oxigenada: una sola cucharada sopera aporta la potencia necesaria para atacar de inmediato los organismos nocivos.

Una vez integrados estos ingredientes en un recipiente con medio vaso de agua para disolverlos, se obtiene un potente líquido. Este concentrado debe verterse posteriormente en un pulverizador con entre 1,5 y 2 litros de agua para realizar la dilución final.

Cómo aplicarlo correctamente en el jardín

Los especialistas en tendencias de hogar recomiendan pulverizar la mezcla resultante de forma directa sobre las plantas afectadas, prestando especial atención tanto a la cara delantera como al reverso de cada hoja.

El tratamiento se puede repetir de forma segura una vez a la semana, mientras que el preparado sobrante se puede conservar hasta por tres semanas sin perder sus propiedades originales.