Cuántas cucharadas de harina son suficientes para eliminar a las cucarachas de la cocina

Según especialistas en control de plagas urbano, la receta clásica requiere exactamente dos o tres cucharadas soperas colmadas de harina de trigo, las cuales actúan pura y exclusivamente como cebo atrayente. El engaño perfecto se completa al sumar partes iguales de un agente letal no volátil, como el ácido bórico o el yeso en polvo.

La harina de trigo es efectiva para hacer una trampa contra las cucarachas.

Al mezclar tres cucharadas de harina con una cucharada de azúcar glas y dos cucharadas de ácido bórico, se genera un compuesto seco que las cucarachas ingieren vorazmente, atraídas por el aroma dulce y harinoso.

Dónde aplicar las cucharadas para decirle adiós al problema

De nada sirve vaciar frascos enteros si la dosificación se desparrama en lugares incorrectos. Los especialistas aconsejan focalizar las pequeñas porciones en zonas estratégicas de la cocina:

El bajo mesada y el espacio trasero del horno: focos de humedad y calor constante.

focos de humedad y calor constante. Las esquinas oscuras de las alacenas: donde suelen acumularse migajas invisibles al ojo humano.

donde suelen acumularse migajas invisibles al ojo humano. Zócalos y rendijas: puntos de acceso desde el exterior.

La precaución, claro está, debe ser extrema si hay niños pequeños o mascotas en casa. El ácido bórico resulta tóxico si se ingiere en volumen, por lo que las cucharadas de mezcla deben transformarse en pequeñas bolitas compactas o aplicarse en rincones verdaderamente inaccesibles.