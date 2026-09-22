Cómo hacer Pancakes de avena: la receta sin harina ni azúcar y con solo 3 ingredientes

Los pancakes de avena tienen una textura suave y esponjosa y pueden acompañarse con frutas, yogur, miel, dulce de leche o el topping que más te guste. Además, la avena aporta fibra y convierte a estos panqueques en una alternativa muy versátil para empezar el día.

Receta de pancakes, uno de los brunch más elegidos en todo Estados Unidos.

¿Cuál es la diferencia entre panqueques y pancakes?

Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, panqueques y pancakes no son exactamente lo mismo. Los panqueques tradicionales suelen ser más finos y de textura más liviana, mientras que los pancakes, de origen estadounidense, generalmente son más gruesos y esponjosos.