Cómo hacer Pancakes de avena: la receta sin harina ni azúcar y con solo 3 ingredientes

Los pancakes o panqueques de avena son una de las recetas saludables más fáciles de preparar cuando buscamos un desayuno o una merienda rica, práctica y nutritiva. Esta versión no lleva harina ni azúcar y se prepara con apenas 3 ingredientes.
Los pancakes de avena tienen una textura suave y esponjosa y pueden acompañarse con frutas, yogur, miel, dulce de leche o el topping que más te guste. Además, la avena aporta fibra y convierte a estos panqueques en una alternativa muy versátil para empezar el día.
¿Cuál es la diferencia entre panqueques y pancakes?
Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, panqueques y pancakes no son exactamente lo mismo. Los panqueques tradicionales suelen ser más finos y de textura más liviana, mientras que los pancakes, de origen estadounidense, generalmente son más gruesos y esponjosos.
En esta receta, el término pancakes de avena también resulta adecuado porque la preparación queda más cercana a esa versión gruesa y esponjosa, aunque en Argentina es habitual llamarlos simplemente panqueques.
Receta para hacer pancakes de avena
Ingredientes:
- 1 taza de avena
- 2 huevos
- 1 taza de leche
- Edulcorante o stevia (opcional)
- Esencia de vainilla (opcional)
Cómo preparar la receta de pancakes de avena sin harina ni azúcar
- Primero, procesa la avena hasta que quede con una textura similar a la de la harina.
- Luego, en el vaso de la licuadora, suma los huevos y la leche y vuelve a licuar. Si quieres, agrega esencia de vainilla y stevia.
- En una sartén caliente con manteca o aceite, vierte una cucharada de la mezcla. Esparce bien y cocina un minuto de cada lado.
- Por último, retira y aplila los panqueques de avena en un plato, cubiertos con un repasador para que no se sequen. Piedes decorar esta receta con frutos rojos o banana y miel o pasta de maní.
Cómo acompañar los pancakes de avena
Una de las ventajas de estas recetas es que permiten cambiar los acompañamientos según el gusto. Se pueden servir con frutas frescas, yogur, frutos secos, pasta de maní o un poco de miel.
También pueden convertirse en una opción más dulce agregando canela o esencia de vainilla a la mezcla. Lo importante es que la base se prepara sin harina y sin azúcar agregada.
En pocas palabras
- Pancakes de avena: Receta saludable sin harina ni azúcar con solo 3 ingredientes.
- Preparación simple: Mezclar avena procesada, huevos y leche, opcionalmente con edulcorante y vainilla.
- Versatilidad: Ideales para desayuno o merienda, acompañados de frutas, miel o frutos secos.