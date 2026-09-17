Cómo hornear Pan de avena y miel: la receta húmeda, suave y esponjosa para la dieta integral

La receta requiere algo de paciencia durante la preparación, pero el resultado vale la pena. Este pan casero rinde muy bien y puede cortarse en rodajas para preparar tostadas, acompañarlas con mermelada o utilizarlas para hacer un sándwich.

La miel no solo aporta dulzura, sino que también le da al pan un sabor particular que combina muy bien con la avena. Es una de esas recetas caseras que se pueden incorporar fácilmente a la mesa de todos los días.