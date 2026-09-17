Cómo hornear Pan de avena y miel: la receta húmeda, suave y esponjosa para la dieta integral

Entre las recetas de panificados caseros, el pan de avena y miel se destaca por su miga esponjosa, su sabor suave y ese toque dulzón que aporta la miel. Es una preparación ideal para disfrutar en el desayuno o la merienda, tanto con acompañamientos dulces como salados.
La receta requiere algo de paciencia durante la preparación, pero el resultado vale la pena. Este pan casero rinde muy bien y puede cortarse en rodajas para preparar tostadas, acompañarlas con mermelada o utilizarlas para hacer un sándwich.
La miel no solo aporta dulzura, sino que también le da al pan un sabor particular que combina muy bien con la avena. Es una de esas recetas caseras que se pueden incorporar fácilmente a la mesa de todos los días.
Receta para hacer Pan de avena y miel
Ingredientes:
- 300 ml de leche
- Jugo de medio limón
- 90 g de copos de avena
- 40 g de miel
- 350 g de harina 000
- 10 g de polvo de hornear
- 1 cdta. de sal
- 15 g de manteca a temperatura ambiente
Para pintar (opcional):
- 1 cda. de manteca
- 1 cda. de miel
- Copos de avena
Cómo preparar la receta del pan de avena y miel, paso a paso
- Primero, coloca la leche en un bowl y suma el jugo de medio limón. Deja reposar por 10 minutos para que se separe el suero de la leche cuajada.
- A eso, agrega la avena y la miel. Mezcla bien y deja reposar por otros 10 minutos para que la avena absorba el líquido.
- En otro recipiente, mezcla la harina con el polvo de hornear y la sal. Haz un hueco en el centro e incorpora la leche cuajada con avena y miel. Agrega la manteca a temperatura ambiente y une los ingredientes hasta formar una masa.
- A continuación, lleva la masa a una mesada enharinada y amasa por 8 minutos, hasta que quede suave, lisa y elástica. Colócala en un bowl aceitado y cibre con un repasador húmedo. Deja levar por 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
- Luego, desgasifica la masa presionándola suavemente, estira con las manos en forma de rectángulo y enrolla desde un extremo. Llévala a un molde para pan enmantecado y enharinado con la unión hacia abajo. Cubre y deja levar por 1 hora más.
- Si quieres pincelarlo, mezcla la manteca con la miel y calienta en el microondas por 30 segundos. Pinta la superficie con la emzcla y espolvorea copos de avena, presionando ligeramente.
- Para finalizar, precalienta el horno a 200°C y, al colocar el pan de avena y miel, baja la temperatura a 180°C. Hornea por 45 minutos o hasta que el pan esté dorado por fuera y al golpear la base suene hueco.
En pocas palabras
- Pan de avena y miel: Receta casera húmeda, suave y esponjosa ideal para el desayuno.
- Preparación sencilla: Mezclar ingredientes, levar la masa y hornear a 180°C por 45 minutos.
- Ingredientes clave: Leche, jugo de limón, avena, miel, harina, polvo de hornear, sal y manteca.
Resumen generado por Thinkindot AI