Cómo hacer Pan sin gluten: la receta en sartén y en 5 minutos para un desayuno saludable

Esta receta de pan sin gluten lleva apenas 7 ingredientes y permite disfrutar de una opción práctica para untar con manteca y mermelada, preparar sándwiches o acompañar sopas y guisos. Además, es una alternativa ideal para quienes necesitan evitar el gluten y buscan preparar pan casero en pocos minutos.

Pan sin gluten en sartén: cómo acompañarlo en desayunos, meriendas y comidas

Este pan sin gluten en sartén es ideal para disfrutar en cualquier momento del día. Su textura suave y versátil permite comerlo tanto en el desayuno como en la merienda, relleno de tu queso favorito, mermelada o incluso como acompañamiento de almuerzos y cenas.