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Cómo hacer Pan sin gluten: la receta en sartén y en 5 minutos para un desayuno saludable

Esta receta de pan casero sin gluten se prepara rápidamente en sartén, ofreciendo una opción esponjosa y ligera para desayunos y meriendas saludables.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Pan sin gluten en sartén.

Pan sin gluten en sartén.

El pan casero es una de las recetas más elegidas para acompañar desayunos, meriendas y comidas. Esta versión de pan de maicena es fácil, rápida y no necesita horno: se prepara directamente en sartén y queda esponjosa, suave y con una miga ligera.

Esta receta de pan sin gluten lleva apenas 7 ingredientes y permite disfrutar de una opción práctica para untar con manteca y mermelada, preparar sándwiches o acompañar sopas y guisos. Además, es una alternativa ideal para quienes necesitan evitar el gluten y buscan preparar pan casero en pocos minutos.

Pan sin gluten en sartén: cómo acompañarlo en desayunos, meriendas y comidas

Este pan sin gluten en sartén es ideal para disfrutar en cualquier momento del día. Su textura suave y versátil permite comerlo tanto en el desayuno como en la merienda, relleno de tu queso favorito, mermelada o incluso como acompañamiento de almuerzos y cenas.

También puedes formar un pan grande y rellenarlo con ingredientes salados como jamón, queso, tomate, lechuga o palta, creando un plato completo y delicioso.

Recetas: pan en sartén, sin gluten y sin harina

Esta es mi receta infalible para preparar un pan en sartén esponjoso y sin harina. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 1 huevo
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1 taza de harina integral sin TACC
  • 1 taza de maicena (fécula de maíz)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1/4 taza de azúcar (opcional)
  • 1/2 taza de leche
  • 2 cucharadas de aceite o manteca derretida

Si quieres, puedes reemplazar la harina integral por maicena.

Cómo preparar pan de maicena en sartén: la receta sin gluten

  1. Primero, en un bowl grande, mezcla la manteca, la harina integral, la maicena, el polvo de hornear, la sal y el azúcar (opcional).
  2. En un bowl aparte, bate el huevo con la leche y el aceite o la manteca derretida hasta que queden bien integrados.
  3. A continuación, agrega los ingredientes líquidos a los secos y mezcla hasta obtener una masa suave. Si queda muy espesa, agrega más leche, de una cucharada a la vez.
  4. Luego, calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite a fuego medio-bajo. Vierte una porción de la masa, dándole forma de pan plano.
  5. Cocina la mezcla por 3 minutos de cada lado o hasta que quede dorada y cocida en su interior. Repite el proceso con el resto de la masa y sirve los panes de maicena calientes o tibios.

En pocas palabras

  • Pan sin gluten: Receta rápida en sartén, esponjosa y ligera para desayunos y meriendas saludables.
  • Ingredientes sencillos: Se prepara con maicena, harina integral y leche, sin necesidad de horno.
  • Versatilidad: Ideal para acompañar comidas o rellenar con ingredientes dulces o salados.
Resumen generado por Thinkindot AI

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