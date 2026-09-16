Receta de chimichurri para pizza que usan las mejores pizzerías de barrio

Siempre es una buena oportunidad para reunir algunos ingredientes y elaborar la receta de chimichurri pizzero para chuparse los dedos. Si lo que se busca es comer una pizza con el sabor potenciado, la receta de esta mezcla de especias es la mejor idea para sorprender a la familia.
Los maestros pizzeros suelen incorporar a sus productos esta receta de chimichurri delicioso, una delicia que no cae pesada por los ingredientes que se usan y es un antes y después para los que tienen el placer de probarlo.
A comparación,
Las pizzerías de barrio y los maestros pizzeros popularizaron este chimichurri que pasó de ser un agregado perfecto para convertirse en un verdadero manjar.
Para armar un frasco estándar que rinda para varias juntadas, es necesario contar con estos ingredientes:
Receta de chimichurri pizzero, ingredientes
- 4 dientes de ajo bien picados
- 1/2 taza de hojas de perejil fresco picadas bien chiquitas
- 2 cucharadas de orégano
- 1 cucharada de ají molido
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 taza de aceite de girasol o maíz
- 3 cucharadas de vinagre o un chorro de aceto balsámico
- 1/4 taza de agua tibia
- Sal y pimienta a gusto
Receta de chimichurri pizzero, paso a paso
- En un frasco de vidrio limpio y con tapa, colocar el orégano, el ají molido y el pimentón. Sumar el agua tibia y dejar reposar durante cinco minutos para que las especias secas se hidraten y liberen sus aceites esenciales.
- Añadir el ajo y el perejil finamente picados, junto con el vinagre (o aceto), la sal y la pimienta.
- Completar el frasco con el aceite, cerrar herméticamente y agitar con energía hasta que se mezclen bien los ingredientes.
- La paciencia es obligatoria. Lo ideal es dejar estacionar el frasco en la heladera al menos durante 24 horas antes de usarlo. Ese tiempo de maceración permite que los sabores se fusionen a la perfección.