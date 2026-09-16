Receta de chimichurri para pizza que usan las mejores pizzerías de barrio

Las pizzerías de barrio y los maestros pizzeros popularizaron este chimichurri que pasó de ser un agregado perfecto para convertirse en un verdadero manjar.

Para armar un frasco estándar que rinda para varias juntadas, es necesario contar con estos ingredientes:

Receta de chimichurri pizzero, ingredientes

4 dientes de ajo bien picados

1/2 taza de hojas de perejil fresco picadas bien chiquitas

2 cucharadas de orégano

1 cucharada de ají molido

1 cucharadita de pimentón dulce

1 taza de aceite de girasol o maíz

3 cucharadas de vinagre o un chorro de aceto balsámico

1/4 taza de agua tibia

Sal y pimienta a gusto

Receta de chimichurri pizzero, paso a paso