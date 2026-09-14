Receta económica de berenjena en escabeche: dura meses en la heladera

Si hay una receta que tiene un sabor muy intenso y característico, es la berenjena en escabeche, una preparación que enloquece a más de uno y es sumamente económica prepararla. Se hace con berenjena de buena calidad e ingredientes que uno siempre tiene en casa.
La receta de berenjena en escabeche es un clásico infaltable en las picadas, el acompañamiento ideal para un asado y el comodín perfecto para tener siempre a mano en la heladera.
A pesar de que la receta tiene algunos trucos que hay que saber, vale la pena cada minuto invertido en esta preparación.
Esta es la guía definitiva para preparar este clásico de la cocina criolla y lograr que dure meses manteniendo todo su sabor:
Receta de berenjena en escabeche, ingredientes
- 1 kg de berenjenas formes y de tamaño mediano
- 1 litro de agua
- 1 litro de vinagre de alcohol o de manzana
- 2 cucharadas de sal gruesa
- Aceite de girasol u oliva
- Condimentos: ajo picado, orégano, ají molido, hojas de laurel y pimienta negra en grano
Receta de berenjena en escabeche, paso a paso
- Lavar las berenjenas y cortar en rodajas de 1 cm o en bastones. Colocarlas en un colador por capas, espolvoreando sal gruesa entre cada una. Dejar reposar durante 30 a 45 minutos para que purguen el amargor. Luego, enjuagar con abundante agua fría para quitar el exceso de sal y secar bien con un paño limpio o papel absorbente.
- En una olla grande, hervir partes iguales de agua y vinagre junto con 2 o 3 hojas de laurel. Cuando rompa el hervor, incorporar las berenjenas por tandas. Cocinar entre 3 y 5 minutos (deben quedar al dente, sin que se deshagan). Retirar con espumadera y dejar enfriar sobre una rejilla o lienzo para que eliminen todo el líquido sobrante.
- Lavar y esterilizar frascos de vidrio. Intercalar capas de berenjena con el ajo picado, el ají molido, el orégano y los granos de pimienta.
- Cubrir completamente con el aceite elegido. Es fundamental dar pequeños golpecitos al frasco o usar un cuchillo limpio por los bordes para eliminar cualquier burbuja de aire atrapada. El aceite debe tapar las berenjenas por completo para evitar que se pongan feas.
- Si bien se pueden consumir en el momento, el ideal es dejarlas estacionar en la heladera al menos 48 o 72 horas para que absorban bien todos los aromas.
En pocas palabras
- Receta económica: Descubre cómo preparar berenjenas en escabeche caseras que duran meses en la heladera.
- Ingredientes sencillos: Utiliza berenjenas de calidad y elementos básicos que tienes en casa.
- Clásico infaltable: Ideal para picadas, asados y como comodín en la heladera.
Resumen generado por Thinkindot AI