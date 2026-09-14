La tarta de brócoli es una de las recetas ideales para disfrutar durante los días fríos. Con un relleno cremoso, verduras, queso y una masa crocante, se convierte en una alternativa casera, abundante y fácil de preparar para el almuerzo o la cena.
Esta preparación combina brócoli, cebolla, morrón, huevos y queso en un relleno lleno de sabor que requiere pocos ingredientes y un procedimiento sencillo. Además, es una buena opción para incorporar verduras a la alimentación cotidiana sin resignar una comida rica y reconfortante.
El brócoli también aporta fibra, vitaminas y antioxidantes, por lo que esta tarta puede formar parte de una alimentación equilibrada. Para hacerla todavía más nutritiva, se puede utilizar una masa de tarta con semillas, que suma fibra y un toque crocante.
Receta para hacer tarta de brócoli cremosa
Ingredientes:
- 1 tapa para Pascualina de semillas
- 500 g de brócoli
- 2 cebollas
- 1 morrón
- 3 huevos
- 150 g de queso en hebras
- Sal y pimienta
Cómo hacer una tarta de brócoli: la receta, paso a paso
- Primero prepara el relleno. Para eso, cocina las flores de brócoli en agua hirviendo con sal hasta que queden tiernas. Retira y corta su cocción sumergiéndolas en agua fría. Escurre bien.
- A continuación, en una sartén, dora las cebollas picadas y los morrones hasta que estén cocidos. Agrega el brócoli y saltea por unos minutos más.
- Luego, en un bol, mezcla los huevos con el queso, añade los vegetales y salpimienta.
- Por otra parte, tapiza una tartera desmontable con el disco de masa y rellena la tarta.
- Para terminar, cocina la tarta de brócoli en el horno precalentado a temperatura media durante 30 minutos. Retira, desmolda y sirve.
Beneficios del brócoli
- Rico en fibra: favorece la digestión y aporta saciedad.
- Fuente de vitaminas: contiene vitaminas A, C y K.
- Aporta antioxidantes: ayudan a proteger las células del organismo.
- Contiene minerales: aporta calcio, hierro y ácido fólico.
- Nutritivo: es una buena opción para incorporar verduras a la alimentación diaria.
- Versátil: permite preparar comidas caseras, sabrosas y fáciles.
En pocas palabras
- Tarta de brócoli: Receta fácil y cremosa, ideal para días fríos y comidas nutritivas.
- Ingredientes clave: Brócoli, cebollas, morrón, huevos y queso, con opcional masa de semillas.
- Beneficios del brócoli: Rico en fibra, vitaminas, antioxidantes y minerales, favorece la digestión.
Resumen generado por Thinkindot AI