Tarta de Brócoli cremosa: la receta llena de fibra, vitaminas y antioxidantes con solo 7 ingredientes

Esta preparación combina brócoli, cebolla, morrón, huevos y queso en un relleno lleno de sabor que requiere pocos ingredientes y un procedimiento sencillo. Además, es una buena opción para incorporar verduras a la alimentación cotidiana sin resignar una comida rica y reconfortante.

El brócoli también aporta fibra, vitaminas y antioxidantes, por lo que esta tarta puede formar parte de una alimentación equilibrada. Para hacerla todavía más nutritiva, se puede utilizar una masa de tarta con semillas, que suma fibra y un toque crocante.