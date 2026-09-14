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Tarta de Brócoli cremosa: la receta llena de fibra, vitaminas y antioxidantes con solo 7 ingredientes

Llena de fibra, vitaminas y antioxidantes, esta tarta de brócoli se destaca por su sencillez, utilizando solo siete ingredientes clave para un relleno nutritivo

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Tarta de brócoli.

Tarta de brócoli.

La tarta de brócoli es una de las recetas ideales para disfrutar durante los días fríos. Con un relleno cremoso, verduras, queso y una masa crocante, se convierte en una alternativa casera, abundante y fácil de preparar para el almuerzo o la cena.

Esta preparación combina brócoli, cebolla, morrón, huevos y queso en un relleno lleno de sabor que requiere pocos ingredientes y un procedimiento sencillo. Además, es una buena opción para incorporar verduras a la alimentación cotidiana sin resignar una comida rica y reconfortante.

El brócoli también aporta fibra, vitaminas y antioxidantes, por lo que esta tarta puede formar parte de una alimentación equilibrada. Para hacerla todavía más nutritiva, se puede utilizar una masa de tarta con semillas, que suma fibra y un toque crocante.

Receta para hacer tarta de brócoli cremosa

Ingredientes:

  • 1 tapa para Pascualina de semillas
  • 500 g de brócoli
  • 2 cebollas
  • 1 morrón
  • 3 huevos
  • 150 g de queso en hebras
  • Sal y pimienta

Cómo hacer una tarta de brócoli: la receta, paso a paso

  1. Primero prepara el relleno. Para eso, cocina las flores de brócoli en agua hirviendo con sal hasta que queden tiernas. Retira y corta su cocción sumergiéndolas en agua fría. Escurre bien.
  2. A continuación, en una sartén, dora las cebollas picadas y los morrones hasta que estén cocidos. Agrega el brócoli y saltea por unos minutos más.
  3. Luego, en un bol, mezcla los huevos con el queso, añade los vegetales y salpimienta.
  4. Por otra parte, tapiza una tartera desmontable con el disco de masa y rellena la tarta.
  5. Para terminar, cocina la tarta de brócoli en el horno precalentado a temperatura media durante 30 minutos. Retira, desmolda y sirve.

Beneficios del brócoli

  • Rico en fibra: favorece la digestión y aporta saciedad.
  • Fuente de vitaminas: contiene vitaminas A, C y K.
  • Aporta antioxidantes: ayudan a proteger las células del organismo.
  • Contiene minerales: aporta calcio, hierro y ácido fólico.
  • Nutritivo: es una buena opción para incorporar verduras a la alimentación diaria.
  • Versátil: permite preparar comidas caseras, sabrosas y fáciles.

En pocas palabras

  • Tarta de brócoli: Receta fácil y cremosa, ideal para días fríos y comidas nutritivas.
  • Ingredientes clave: Brócoli, cebollas, morrón, huevos y queso, con opcional masa de semillas.
  • Beneficios del brócoli: Rico en fibra, vitaminas, antioxidantes y minerales, favorece la digestión.
Resumen generado por Thinkindot AI

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