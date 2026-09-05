Papas rellenas de brócoli y queso: la receta cremosa y al horno con 6 ingredientes

Para preparar estas papas rellenas, primero se cocinan hasta que estén tiernas y luego se ahuecan para mezclar su pulpa con brócoli previamente cocido y queso. El relleno se vuelve a colocar dentro de las papas y se llevan al horno hasta que el queso esté completamente derretido y la superficie quede dorada y tentadora.

Entre las recetas con verduras, estas papas rellenas se destacan por su versatilidad y practicidad. Pueden servirse como plato principal, acompañamiento o llevarse en una vianda. Una preparación sencilla que combina el sabor de las papas con los nutrientes del brócoli y que permite disfrutar de una comida casera, abundante y llena de sabor.