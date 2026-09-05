Papas rellenas de brócoli y queso: la receta cremosa y al horno con 6 ingredientes

Las papas rellenas de brócoli al horno son una de esas recetas fáciles, económicas y deliciosas que permiten incorporar más verduras a las comidas. La combinación de papas tiernas con brócoli y queso derretido da como resultado un plato cremoso por dentro y gratinado por fuera, ideal para disfrutar en familia.
Para preparar estas papas rellenas, primero se cocinan hasta que estén tiernas y luego se ahuecan para mezclar su pulpa con brócoli previamente cocido y queso. El relleno se vuelve a colocar dentro de las papas y se llevan al horno hasta que el queso esté completamente derretido y la superficie quede dorada y tentadora.
Entre las recetas con verduras, estas papas rellenas se destacan por su versatilidad y practicidad. Pueden servirse como plato principal, acompañamiento o llevarse en una vianda. Una preparación sencilla que combina el sabor de las papas con los nutrientes del brócoli y que permite disfrutar de una comida casera, abundante y llena de sabor.
Receta para hacer papas rellenas de brócoli y queso
Ingredientes:
- 1 unidad de papas
- 50 g de brócoli
- 100 ml de crema de leche (1/2 taza)
- 50 g de queso mozzarella
- 50 g de queso rallado (parmesano o cheddar)
- Sal y pimienta
Cómo preparar la receta de papas rellenas de brócoli y queso
- Para comenzar, lava el brócoli y cocínalo en una olla con agua hirviendo por 10 minutos. En otro recipiente, cocina las papas por 35 minutos.
- Cuando el brócoli esté listo, córtalo en láminas y saltea en una sartén con aceite. Suma la crema de leche y revuelve bien. También agrega queso mozzarella rallado y mezcla para que se derrita. Salpimienta a gusto y reserva.
- Una vez que las papas estén listas, corta por la mitad y retira una parte del puré con una cuchara para formar un hueco. Puedes incluirlo al relleno o usarlo para hacer un puré de papas.
- Finalmente, rellena las papas con la mezcla de brócoli y espolvorea queso parmesano. Cocina en el horno a 200 ºC hasta que el queso quede un poco dorado.
En pocas palabras
- Papas rellenas: Receta cremosa al horno con brócoli y queso, ideal para incorporar verduras.
- Preparación sencilla: Papas ahuecadas y rellenas con brócoli cocido, crema y quesos, gratinadas al horno.
- Ingredientes clave: Papa, brócoli, crema de leche, mozzarella y queso rallado conforman esta opción versátil.
Resumen generado por Thinkindot AI