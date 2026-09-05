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Papas rellenas de brócoli y queso: la receta cremosa y al horno con 6 ingredientes

Descubre cómo preparar unas papas rellenas fáciles y económicas, perfectas como plato principal o acompañamiento, combinando brócoli y queso

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Papas rellenas de brócoli.

Papas rellenas de brócoli.

Las papas rellenas de brócoli al horno son una de esas recetas fáciles, económicas y deliciosas que permiten incorporar más verduras a las comidas. La combinación de papas tiernas con brócoli y queso derretido da como resultado un plato cremoso por dentro y gratinado por fuera, ideal para disfrutar en familia.

Para preparar estas papas rellenas, primero se cocinan hasta que estén tiernas y luego se ahuecan para mezclar su pulpa con brócoli previamente cocido y queso. El relleno se vuelve a colocar dentro de las papas y se llevan al horno hasta que el queso esté completamente derretido y la superficie quede dorada y tentadora.

Entre las recetas con verduras, estas papas rellenas se destacan por su versatilidad y practicidad. Pueden servirse como plato principal, acompañamiento o llevarse en una vianda. Una preparación sencilla que combina el sabor de las papas con los nutrientes del brócoli y que permite disfrutar de una comida casera, abundante y llena de sabor.

Receta para hacer papas rellenas de brócoli y queso

Ingredientes:

  • 1 unidad de papas
  • 50 g de brócoli
  • 100 ml de crema de leche (1/2 taza)
  • 50 g de queso mozzarella
  • 50 g de queso rallado (parmesano o cheddar)
  • Sal y pimienta

Cómo preparar la receta de papas rellenas de brócoli y queso

  1. Para comenzar, lava el brócoli y cocínalo en una olla con agua hirviendo por 10 minutos. En otro recipiente, cocina las papas por 35 minutos.
  2. Cuando el brócoli esté listo, córtalo en láminas y saltea en una sartén con aceite. Suma la crema de leche y revuelve bien. También agrega queso mozzarella rallado y mezcla para que se derrita. Salpimienta a gusto y reserva.
  3. Una vez que las papas estén listas, corta por la mitad y retira una parte del puré con una cuchara para formar un hueco. Puedes incluirlo al relleno o usarlo para hacer un puré de papas.
  4. Finalmente, rellena las papas con la mezcla de brócoli y espolvorea queso parmesano. Cocina en el horno a 200 ºC hasta que el queso quede un poco dorado.

En pocas palabras

  • Papas rellenas: Receta cremosa al horno con brócoli y queso, ideal para incorporar verduras.
  • Preparación sencilla: Papas ahuecadas y rellenas con brócoli cocido, crema y quesos, gratinadas al horno.
  • Ingredientes clave: Papa, brócoli, crema de leche, mozzarella y queso rallado conforman esta opción versátil.
Resumen generado por Thinkindot AI

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