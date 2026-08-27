Frotar media papa en los espejos de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Este tubérculo posee un altísimo contenido de almidón, un carbohidrato complejo que, al entrar en contacto con el cristal, deja una fina capa protectora completamente invisible al ojo humano.

Este truco puede ser aplicado en los espejos del auto.

Cuando tomamos una ducha caliente, el vapor de agua suele condensarse rápidamente al chocar contra la superficie fría del cristal, opacando la visibilidad por completo. Sin embargo, al haber aplicado la papa, la capa de almidón altera la tensión superficial del espejo, evitando que las microscópicas gotas de humedad se adhieran a la superficie.

Además de su función contra el vapor, el almidón de la papa resulta ser un excelente agente desengrasante y abrillantador. Ayuda a aflojar las marcas de agua secas, la grasa acumulada por el uso diario y las huellas dactilares sin necesidad de frotar con fuerza.

Cómo aplicar este truco casero

Para llevar a cabo este truco en tu casa y obtener un resultado impecable sin marcas ni residuos visibles, se aconseja seguir estos sencillos pasos: