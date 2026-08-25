Al igual que sucede con un cuchillo, no hay nada peor que realizar una tarea en la cocina y un utensilio no tenga filo. Sucede mucho con el tan usado pelapapas que, por el desgaste diario, puede que no cumpla bien su función. Lo bueno es que se puede afilar con un truco casero, que lo deja como nuevo.
Muy práctico
La guía definitiva para afilar un pelapapas: el truco casero para lograr un filo eficiente
No hay nada peor que usar un pelapapas y este no tenga filo. La buena noticia es que hay un truco casero que la deja bien afilado
A muchas personas les pasa que agarran un pelapapas para hacer unas papas al horno o un puré y, en vez de pelar suavemente, empieza a arrancar la cáscara a los tirones, se traba o los obliga a hacer fuerza.
Las papas se pelan, pero la bronca es instantánea, ya que se empleó un tiempo y fuerza mayor al que siempre se realiza en esta tadea. Se podría evitar si se llega a utilizar este truco casero para afilarlo.
Truco casero para afilar un pelapapas en casa
Aunque parezca una tarea difícil afilar un pelapapas, por su formato compacto y sus cuchillas móviles, devolverle el filo a este práctico utensilio de cocina, es mucho más fácil de lo que parece.
- El truco casero de la lija al agua: Se necesita una hoja de lija al agua de grano fino (entre 400 y 600). Cortar una tira angosta de lija para que entre cómodamente entre el espacio de las cuchillas. Pasar la lija suavemente por el borde de la hoja del pelapapas, siempre en una sola dirección (de arriba hacia abajo o desde la base hacia la punta), imitando el movimiento que hacés al afilar un cuchillo tradicional. Repetir unas 10 o 15 pasadas por lado y limpiá con un papel húmedo para quitar los restos de metal.
- El método de la varilla o destornillador fino: si el pelapapas es del modelo tradicional con una ranura central donde gira la cuchilla cilíndrica, podés usar un elemento metálico redondo y duro. Puede ser un destornillador plano muy fino, una aguja de tejer de metal o una lima redonda pequeña. Sostener con fuerza el cuerpo del pelapapas para evitar accidentes. Introducir la punta del destornillador o la aguja por la ranura, apoyándola contra el filo interno de la cuchilla. Deslizar la herramienta de un extremo a otro de la hoja aplicando una leve presión.
- Afilar con una piedra de afilar clásica: Si tenés en casa la tradicional piedra de afilar para cuchillos y un pulso moderado, también sirve, aunque requiere mayor precisión. Humedecer la piedra con unas gotas de agua o aceite. Apoyar el filo del pelapapas sobre la superficie de la piedra con el ángulo correcto (generalmente entre 15 y 20 grados). Deslizar la hoja con cuidado sobre la piedra. Por el tamaño del utensilio, este método exige mucha atención para no redondear la hoja por accidente.
En pocas palabras
- Pelapapas sin filo: Un truco casero permite afilar este utensilio de cocina cuando pierde su eficiencia.
- Método con lija: Usar una tira de lija al agua de grano fino, pasada en una sola dirección por las cuchillas, restaura el filo.
- Otras opciones: También se puede afilar con un destornillador fino introducido en la ranura o con una piedra de afilar clásica, con mayor precisión.
Resumen generado por Thinkindot AI