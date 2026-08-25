La guía definitiva para afilar un pelapapas: el truco casero para lograr un filo eficiente

A muchas personas les pasa que agarran un pelapapas para hacer unas papas al horno o un puré y, en vez de pelar suavemente, empieza a arrancar la cáscara a los tirones, se traba o los obliga a hacer fuerza.

Las papas se pelan, pero la bronca es instantánea, ya que se empleó un tiempo y fuerza mayor al que siempre se realiza en esta tadea. Se podría evitar si se llega a utilizar este truco casero para afilarlo.