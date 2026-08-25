Por qué se recomienda y para qué sirve espolvorear sal gruesa en la base del inodoro

Conseguir que la casa se mantenga impecable, libre de malos olores y protegida contra los estragos del clima no siempre requiere gastar de más en productos especializados. En este escenario, el uso de la sal en el inodoro demuestra ser útil contra la humedad.

Con elementos caseros, puedes solucionar los problemas en el interior de tu baño.

Para qué sirve este truco casero

La propuesta es simple pero ingeniosa: aprovechar las propiedades desecantes naturales de este truco casero para combatir los problemas de humedad que afectan directamente a la base del inodoro.