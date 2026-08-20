El truco muy barato con sal de mesa para mantener a las hormigas lejos de la casa sin usar insecticidas

Las hormigas pueden ingresar fácilmente a una casa durante los meses de calor. Grietas, pequeñas separaciones entre baldosas y otros espacios mínimos les alcanzan para encontrar comida y desplazarse por distintos sectores de nuestro hogar. Pero hay un fácil truco para combatirlas.
La cocina suele ser uno de los principales puntos de atracción. Restos de azúcar, grasa o pequeñas migas pueden ser suficientes para que estos insectos detecten una fuente de alimento. Por eso, mantener los alimentos bien cerrados y limpiar con frecuencia es una de las primeras medidas para reducir su presencia.
Aunque pueden resultar molestas y algunas especies pueden picar o generar reacciones en mascotas y niños, las hormigas cumplen funciones importantes en los ecosistemas. Contribuyen a descomponer materia orgánica, favorecen la aireación del suelo y participan en el control de otros insectos.
Cómo utilizar la sal para evitar que ingresen las hormigas
La sal de mesa puede emplearse como una barrera física en determinados lugares de la casa. El método consiste en distribuir pequeñas cantidades en ventanas, marcos, esquinas, grietas y otros puntos por donde suelen ingresar las hormigas.
Estos insectos evitan las superficies saladas porque el contacto con la sal puede deshidratarlos. También propone limpiar el piso con una mezcla de sal y agua caliente para intentar eliminar los rastros de feromonas que utilizan las hormigas para orientarse hacia las fuentes de alimento.
La idea, en este caso, es dificultar su ingreso en lugar de recurrir directamente a insecticidas químicos que pueden afectar al hormiguero completo.
Otros métodos caseros mencionados son:
- El polvo de talco o tiza, colocado como barrera en puertas y ventanas;
- El vinagre blanco o el jugo de limón, cuyos olores pueden interferir con los rastros químicos;
- Y la canela, que puede distribuirse en las zonas donde suelen aparecer.
También los aceites esenciales diluidos en agua para utilizar durante la limpieza. En todos los casos, mantener la casa limpia y evitar dejar alimentos expuestos sigue siendo una medida básica para reducir la presencia de estos insectos.
En pocas palabras
- Truco con sal: la sal de mesa crea una barrera que deshidrata a las hormigas evitando su ingreso.
- Barrera física: esparcir sal en ventanas, marcos y grietas dificulta el paso de estos insectos.
- Alternativas caseras: vinagre, limón, tiza y aceites esenciales también ayudan a repeler hormigas sin químicos.