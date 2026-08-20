El truco muy barato con sal de mesa para mantener a las hormigas lejos de la casa sin usar insecticidas

Las hormigas, muchas veces una preocupación en casa. Imagen ilustrativa.

Cómo utilizar la sal para evitar que ingresen las hormigas

La sal de mesa puede emplearse como una barrera física en determinados lugares de la casa. El método consiste en distribuir pequeñas cantidades en ventanas, marcos, esquinas, grietas y otros puntos por donde suelen ingresar las hormigas.

Estos insectos evitan las superficies saladas porque el contacto con la sal puede deshidratarlos. También propone limpiar el piso con una mezcla de sal y agua caliente para intentar eliminar los rastros de feromonas que utilizan las hormigas para orientarse hacia las fuentes de alimento.

La sal de mesa, efectiva contra las hormigas. Imagen ilustrativa.

La idea, en este caso, es dificultar su ingreso en lugar de recurrir directamente a insecticidas químicos que pueden afectar al hormiguero completo.

Otros métodos caseros mencionados son:

El polvo de talco o tiza , colocado como barrera en puertas y ventanas;

, colocado como barrera en puertas y ventanas; El vinagre blanco o el jugo de limón , cuyos olores pueden interferir con los rastros químicos;

, cuyos olores pueden interferir con los rastros químicos; Y la canela, que puede distribuirse en las zonas donde suelen aparecer.

También los aceites esenciales diluidos en agua para utilizar durante la limpieza. En todos los casos, mantener la casa limpia y evitar dejar alimentos expuestos sigue siendo una medida básica para reducir la presencia de estos insectos.