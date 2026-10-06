Por qué es tan difícil atrapar las moscas y cómo hacerlo con un simple truco

Intentar golpear a una mosca con la mano o con una chancleta suele terminar en frustración por no lograrlo porque siempre le gana al ingenio humano. Para comprender por qué estos insectos nos ganan en agilidad con tanta facilidad, la ciencia ofrece una respuesta sorprendente y reveladora: las moscas ven el mundo que las rodea en cámara lenta.
¿Por qué es tan difícil atrapar a una mosca?
La velocidad de las moscas para esquivar golpes se basa en cómo sus ojos y su cerebro procesan la información visual. Mientras que los seres humanos registramos en promedio unos 60 destellos o imágenes por segundo, la mayoría de las especies de moscas captan cerca de 250 destellos por segundo.
Incluso algunas variedades cazadoras, como la llamada mosca asesina, pueden registrar hasta 400 destellos por segundo. Este fenómeno, conocido como ritmo de fusión del parpadeo, provoca que el movimiento de un zapato o de una mano lanzada hacia ellas parezca avanzar a la velocidad de un caracol.
A esta visión ultraveloz se le suma una diferencia anatómica esencial gracias a la evolución de su especie. A diferencia de los vertebrados, donde las células oculares reaccionan mediante procesos químicos, los ojos de la mosca cuentan con fotorreceptores que responden de forma mecánica a la luz. Lo que hace esta estructura es crear señales neuronales mucho más rápidas.
Además, según la BBC, como la distancia entre sus ojos y su cerebro es muy pequeña, el tiempo de procesamiento resulta casi inmediato y atraparlas nos resulta una misión imposible.
¿Y entonces cómo se atrapa una mosca? El truco casero efectivo
Como su sistema visual detecta cualquier movimiento veloz como una amenaza que avanza despacio, el secreto principal consiste en engañar su percepción del tiempo aproximándose con una lentitud imperceptible. Al avanzar la mano de forma sumamente pausada, la luz no sufre variaciones bruscas y la mosca no percibe el peligro.
Si ese método no te funciona, hay otro truco muy efectivo y consiste en agarrar un frasco de vidrio con agua azucarada o azúcar disuelta en vinagre de manzana mezclada con un chorrito de jabón para platos.
Luego hay que cortar un cuadrado de film transparente y colocarlo en la boca del frasco de vidrio para taparlo. Con un agujero en el centro, las moscas entran, pero se ahogan en el líquido una vez que están dentro.
En pocas palabras
- Visión en cámara lenta: las moscas perciben hasta 250 destellos por segundo, haciendo que nuestros movimientos parezcan lentos.
- Procesamiento rápido: la corta distancia entre sus ojos y cerebro permite una reacción casi inmediata a las amenazas.
- Método de captura: engañar su percepción con movimientos muy lentos o usar trampas caseras con líquidos dulces.