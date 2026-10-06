Por qué es tan difícil atrapar las moscas y cómo hacerlo con un simple truco

A esta visión ultraveloz se le suma una diferencia anatómica esencial gracias a la evolución de su especie. A diferencia de los vertebrados, donde las células oculares reaccionan mediante procesos químicos, los ojos de la mosca cuentan con fotorreceptores que responden de forma mecánica a la luz. Lo que hace esta estructura es crear señales neuronales mucho más rápidas.

Construye una trampa usando un frasco de vidrio y film transparente o forma un cuenco con tu mano.

Además, según la BBC, como la distancia entre sus ojos y su cerebro es muy pequeña, el tiempo de procesamiento resulta casi inmediato y atraparlas nos resulta una misión imposible.

¿Y entonces cómo se atrapa una mosca? El truco casero efectivo

Como su sistema visual detecta cualquier movimiento veloz como una amenaza que avanza despacio, el secreto principal consiste en engañar su percepción del tiempo aproximándose con una lentitud imperceptible. Al avanzar la mano de forma sumamente pausada, la luz no sufre variaciones bruscas y la mosca no percibe el peligro.

Si ese método no te funciona, hay otro truco muy efectivo y consiste en agarrar un frasco de vidrio con agua azucarada o azúcar disuelta en vinagre de manzana mezclada con un chorrito de jabón para platos.

Luego hay que cortar un cuadrado de film transparente y colocarlo en la boca del frasco de vidrio para taparlo. Con un agujero en el centro, las moscas entran, pero se ahogan en el líquido una vez que están dentro.