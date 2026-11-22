Así sería una de las rotondas del carril Rodríguez Peña, si se incluye el master plan entre las obras a ejecutar en el 2027. Imágenes de render (master plan de Aderpe).

Un proyecto que busca entrar en el presupuesto

La prosecretaria y coordinadora de iniciativas de Aderpe, Claudia Elaskar, explicó que la asociación comenzó a trabajar en la propuesta a partir de encuestas a sus socios y también a empresarios que no forman parte de la entidad. De ese relevamiento surgieron distintas necesidades vinculadas con la infraestructura, la conectividad, los servicios públicos y las condiciones para el desarrollo de nuevas actividades industriales.

El diagnóstico permitió establecer los principales problemas del carril Rodríguez Peña y definir los objetivos de la intervención. Entre las prioridades aparece mejorar la circulación, resolver los problemas del pavimento, ordenar la señalización y avanzar con obras que permitan eliminar los semáforos y organizar el tránsito mediante rotondas.

Claudia Elaskar, prosecretaria y coordinadora de iniciativas de Aderpe. Imagen: gentileza.

El proyecto contempla cinco nuevas intersecciones de este tipo para facilitar los giros y los retornos, además de recuperar el quinto carril central para las maniobras de los camiones.

La iniciativa debe pasar por 7 áreas del Gobierno

La elaboración del master plan demandó tres años de trabajo y distintas instancias de articulación institucional. Según contó Elaskar, antes de llegar a su versión definitiva, la propuesta fue presentada ante la Dirección Provincial de Vialidad, que elaboró un informe con observaciones técnicas que fueron incorporadas al proyecto final.

Una vez concluida esa etapa, Aderpe llevó la iniciativa a la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, quien la sumó al banco de proyectos provinciales para gestionar posibles fuentes de financiamiento.

Sin embargo, todavía debe atravesar distintas instancias administrativas: según explicó Elaskar, el expediente involucra a siete áreas del Gobierno. La incorporación al banco de proyectos representa un avance en la gestión, pero no implica que la inversión tenga presupuesto asignado ni que su ejecución esté aprobada.

En ese contexto, la asociación busca que los $10.000 millones estimados para la refuncionalización tengan una previsión presupuestaria en 2027. "Necesitamos que el proyecto esté incluido en el presupuesto 2027", señaló la coordinadora de iniciativas de Aderpe.

Una ley sin reglamentar desde 2007

La idea de quienes elaboraron el master plan para descongestionar la zona industrial de Rodríguez Peña es quitar los semáforos y funcionar con rotondas a lo largo del carril. Imágenes de render (master plan de Aderpe).

La discusión sobre el financiamiento también vuelve a poner en escena la Ley Provincial 7.639, sancionada en diciembre de 2006 y promulgada en enero de 2007. La norma creó el Consorcio Mixto Zona Industrial Rodríguez Peña, integrado por Aderpe y las municipalidades de Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú, con participación del gobierno provincial en su directorio. Entre sus objetivos figura precisamente planificar y realizar obras de infraestructura y servicios públicos para desarrollar la zona industrial.

La ley contempla distintas alternativas para financiar esas intervenciones. El artículo 7 establece cuotas de participación de sus integrantes, que en el caso de los municipios requieren autorización presupuestaria.

El artículo 8 prevé recursos provenientes de determinados tributos pagados en la zona, del Impuesto Inmobiliario y de aportes de Rentas Generales provinciales. También habilita al consorcio a tomar créditos y emitir obligaciones negociables. Por su parte, el artículo 9 establece que las obras pueden recuperarse mediante contribuciones de mejoras a cargo de los propietarios de la zona, con un sistema que debe ser reglamentado y aprobado por los tres municipios.

El problema, según planteó Elaskar, es que esos mecanismos no se traducen automáticamente en recursos disponibles para ejecutar una obra de esta magnitud. La definición sobre quién pondrá el dinero y la articulación entre los integrantes del consorcio le juegan en contra a la puesta en marcha de la iniciativa.

"No tenemos a quién acudir", expresó la representante de Aderpe al referirse a la falta de una respuesta concreta sobre el financiamiento.

Así, mientras el master plan ya cuenta con una formulación técnica y un primer recorrido institucional, su principal desafío sigue siendo conseguir los recursos para pasar a la etapa de ejecución. Para Aderpe, la discusión del presupuesto provincial de 2027 representa una instancia decisiva para que la renovación de uno de los principales corredores industriales de Mendoza no quede solamente en un proyecto.