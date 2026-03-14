Obras en Acceso Este: municipios, Gobierno y Aderpe planifican el tránsito en el Carril Rodríguez Peña

Aderpe Directivos de Aderpe, junto a los intendentes de Guaymallén y Godoy Cruz, se reunieron para acordar un plan que ordene el tránsito sobre carril Rodríguez Peña cuando comience la obra en Acceso Este. Foto: gentileza Aderpe

Calvente planteó que el nuevo escenario requerirá revisar tanto la infraestructura vial como los hábitos de circulación y logística de la zona. Esto es “analizar cómo circulan autos particulares y los vehículos de carga. Probablemente evaluar si esa infraestructura vial, con sus cinco carriles, debe seguir funcionando con la misma lógica que hoy”.

Por su parte, Manuel Ponce, presidente de ADERPE, destacó la importancia de generar soluciones técnicas y planificadas.

“Hoy existen momentos del día con un tránsito muy importante, por la relevancia de esta zona, la cantidad de empresas radicadas y proveedores. Sin embargo, también hay vías que han funcionado como alternativas, como calle Alsina. Además, Guaymallén y Maipú están trabajando para recuperar la vía de San Francisco del Monte”, señaló Ponce.

Godoy Cruz y una calle alternativa al Acceso Este

En este contexto, Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, remarcó la necesidad de una acción coordinada del Estado.

Para el jefe comunal "la ampliación del Acceso Este no es fruto del azar, sino de una planificación urbana seria y sostenida en el tiempo. Para que hoy podamos avanzar en esta arteria vital de Mendoza, fue fundamental el paso previo que dimos con la remodelación integral de la calle Alsina.”

El objetivo, según Costarelli, es darle "mejor conectividad y capacidad de carga", para "generar el desvío logístico y el alivio vehicular necesario.”

Durante la reunión se analizaron distintas variables que deberán evaluarse dentro del plan integral, como la organización de los horarios de carga y descarga del transporte pesado, la circulación vehicular, la integración del Metrotranvía como medio alternativo, y el análisis de la infraestructura existente, incluyendo ciclovías y veredas.

Además, se planteó la necesidad que dentro de esta mesa se coordinen acciones entre los distintos organismos para informar a los ciudadanos sobre las decisiones adoptadas, los cambios en la circulación y los momentos del día con mayor impacto vial.

El masterplan de Aderpe

Desde hace tiempo, Aderpe impulsa un Master Plan para el ordenamiento de la zona industrial Rodríguez Peña, desarrollado por prestigiosos profesionales que desde hace más de un año realizan relevamientos técnicos sobre tránsito, infraestructura, seguridad vial y desarrollo urbano.

Actualmente, este plan se encuentra en la etapa de modelación del tránsito y transporte, en base a información técnica precisa sobre flujos vehiculares, horarios de circulación y comportamiento del tránsito.

Una instancia considerada clave para delinear el nuevo escenario frente a la inminente obra del Acceso Este. Es parte del trabajo que se lleva adelante en el marco del Consorcio Mixto de la Zona Industrial, presidido por Aderpe, que articula al sector público y privado.

El nuevo contexto vial que generarán las obras del Acceso Este convertirá al Carril Rodríguez Peña en una vía alternativa clave para la circulación metropolitana, por lo que la planificación anticipada y la coordinación entre municipios, provincia, organismos técnicos y el sector privado resultan fundamentales para garantizar la movilidad en la región.