Pronóstico del tiempo: cómo evolucionarán las tormentas el lunes y el martes

Para este lunes, el pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa una temperatura mínima de 16° y una máxima de 26°. Durante la madrugada el cielo estará mayormente nublado con baja probabilidad de precipitaciones, y hacia la mañana se esperan lluvias aisladas.

El período de mayor inestabilidad llegará durante la tarde del lunes, cuando la probabilidad de tormentas ascenderá.

La inestabilidad continuará durante el martes, jornada en la que se espera un leve descenso térmico con una mínima de 14° y una máxima de 24°. Durante la madrugada persistirá la probabilidad de tormentas.

Cuándo cesan las tormentas y sube la temperatura en Mendoza

A partir del miércoles 25 se consolidará una mejora en las condiciones meteorológicas, dejando atrás el período de tormentas en la provincia. Para esa jornada se aguarda cielo parcialmente nublado tanto en la mañana como en la tarde, con una temperatura mínima de 14° y una máxima de 26°.

El jueves 26 continuará el tiempo estable con cielo mayormente nublado durante las primeras horas y parcialmente nublado hacia la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 17° de mínima y los 27° de máxima.