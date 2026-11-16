ADERPE impulsa una inversión de $10.000 millones para transformar el Carril Rodríguez Peña

El proyecto incluye rotondas, repavimentación, ciclovías y mejora de servicios en 9,1 km de traza.

Carril Rodríguez Peña: una inversión estratégica

Entre las principales obras previstas se encuentran la construcción de cinco nuevas rotondas, la repavimentación de la calzada, la puesta en valor del quinto carril central para facilitar las maniobras del transporte de cargas y la instalación de 261 columnas de iluminación LED.

Además, el proyecto incorpora 9,1 kilómetros de ciclovías y veredas, mobiliario urbano, paradas de colectivos, paisajismo y estudios de factibilidad para ampliar y mejorar servicios como agua, cloacas, gas y energía.

Las mejoras buscan dar respuesta a las necesidades de un corredor por el que circulan diariamente alrededor de 20.000 vehículos, entre ellos una importante cantidad de transporte pesado. En este sector se encuentran radicadas más de 600 empresas pertenecientes a distintos rubros productivos.

El presidente de ADERPE, Manuel Ponce, destacó que el proyecto es el resultado de un trabajo técnico e institucional desarrollado durante los últimos 3 años junto a organismos provinciales y municipios involucrados

El desarrollo productivo busca fortalecer la conectividad y las condiciones para la inversión en la zona industrial.

ADERPE apuesta a una infraestructura moderna

La iniciativa se lleva adelante mediante el Consorcio Público-Privado de la Zona Industrial de Mendoza, creado por la Ley Provincial 7639 y presidido por ADERPE, organismo que tiene como objetivo impulsar obras de infraestructura vial y servicios públicos para acompañar el crecimiento productivo de la región.

El proyecto forma parte de la etapa final del Masterplan de la Zona Industrial de Mendoza y busca dar continuidad a un proceso de planificación de largo plazo impulsado por empresarios, municipios y el Gobierno provincial.

Desde la entidad remarcaron que el fortalecimiento del Carril Rodríguez Peña permitirá mejorar la conectividad, acompañar el crecimiento de las más de 600 empresas instaladas en el corredor y generar mejores condiciones para la inversión, la producción y el empleo.

Para ADERPE, el desarrollo de la Zona Industrial requiere infraestructura acorde a su importancia económica. Por ello, consideran fundamental la articulación entre los sectores público y privado para convertir la planificación en obras concretas y consolidar un corredor industrial moderno, seguro y preparado para los desafíos futuros.