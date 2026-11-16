Pusieron a trabajar 92 grúas al mismo tiempo en la construcción de un estadio y batieron un récord

Las obras de construcción comenzaron en julio de 2024, impulsadas por la petrolera estatal Aramco junto con el grupo inmobiliario ROSHN. El proyecto fue diseñado para albergar a 47.000 espectadores, con siete niveles de gradas y una cubierta de acero de grandes dimensiones. Su estructura se dividió en ocho sectores de hormigón, separados por juntas de expansión para absorber los movimientos del edificio.

La construcción no se limitó al estadio. El complejo contempla dos campos de entrenamiento, instalaciones para jugadores, áreas de prensa, sectores VIP, estacionamientos y espacios comerciales. También incorpora un sistema centralizado de refrigeración de 22.500 toneladas para mantener condiciones adecuadas durante los partidos, incluso con las elevadas temperaturas de la región.

¿Cuándo estará terminado?

Mientras unas levantaban columnas y grandes piezas de hormigón para formar las gradas, otras trasladaban vigas y componentes de acero destinados a la estructura y la cubierta. La dificultad estaba en que muchas operaban en espacios muy próximos, con sus brazos extendidos y cargas suspendidas a distintas alturas, por lo que cada movimiento debía estar coordinado para evitar colisiones. El despliegue permitió mantener varios frentes de trabajo activos al mismo tiempo.

El calendario inicial establecía 2026 como año de finalización. En agosto de 2026, el proyecto entró en su fase final, con pruebas técnicas y operativas previstas antes de su apertura oficial, apuntada para noviembre de ese año. A fecha de 16 de noviembre de 2026, no he encontrado una confirmación oficial de que ya se haya inaugurado.

Su importancia irá más allá del fútbol, el estadio está previsto como sede de partidos de la Copa Asiática de 2027 y del Mundial de 2034. Las 92 grúas se utilizaron para acelerar la construcción del estadio y trabajar simultáneamente en distintos sectores del recinto.