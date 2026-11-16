Desafían a China con una presa de 335 metros de altura en las montañas: buscan construir la más alta del mundo

Un país está levantando una de las obras hidráulicas más ambiciosas del planeta y no es China. En medio de las montañas de Asia Central, el país construye la presa de Rogun, una gigantesca infraestructura que, cuando esté terminada, alcanzará aproximadamente 335 metros de altura y aspira a convertirse en la presa más alta del mundo.
El proyecto que desafía a China se desarrolla sobre el río Vakhsh y forma parte de una estrategia para transformar el potencial hidroeléctrico del país en una de sus principales fuentes de energía. Su dimensión es extraordinaria: la estructura superará en altura a muchas de las presas más conocidas del planeta.
Desafían el récord mundial de China con una presa de 335 metros construida entre montañas
La infraestructura no solo destaca por su altura. También contará con seis turbinas de 600 megavatios cada una, que sumarán una potencia instalada de 3.600 MW. Esta capacidad permitirá duplicar la producción eléctrica de Tayikistán y reducir la dependencia energética del país, especialmente durante los meses de invierno.
Uno de los aspectos más sorprendentes es que la central ya produce electricidad mientras continúa la construcción. Sus dos primeras turbinas están operativas, por lo que el proyecto no tendrá que esperar a estar completamente terminado para comenzar a aportar energía. En agosto de 2026, la constructora Webuild informó de que la estructura había alcanzado una cota de 1.155 metros sobre el nivel del mar, equivalente a unos 190 metros de altura de presa. Todavía queda un importante tramo hasta alcanzar los 335 metros previstos.
¿Cuáles son las características principales de la presa de Rogun en Tayikistán?
Esta construcción:
- Tendrá seis turbinas subterráneas: estarán instaladas en cavernas excavadas bajo tierra, con una potencia de 630 MW cada una.
- Podrá generar 14.400 GWh al año: esa es la producción eléctrica media anual prevista cuando funcione a plena capacidad.
- Su embalse tendrá 13.300 millones de metros cúbicos: contará con una reserva activa de 10.300 millones de metros cúbicos de agua.
- Incorporará cinco túneles de descarga de agua: uno de superficie y cuatro salidas subterráneas de distintos niveles, diseñadas para gestionar grandes crecidas.
- Estará conectada mediante seis líneas eléctricas: servirán para transportar la electricidad hacia la red nacional y los países vecinos
- Cuenta con financiación de organismos como el Banco Mundial y está concebida para suministrar electricidad tanto a Tayikistán como a países vecinos de Asia Central.
Según el calendario del Banco Mundial, la construcción de la central está proyectada para entrar plenamente en funcionamiento en 2033. Si alcanza las dimensiones previstas, Rogun superará los récords actuales y se convertirá en la presa de escollera más alta del mundo.
En pocas palabras
- Gigantesca infraestructura: China construye la presa de Rogun, de 335 metros, en Asia Central para ser la más alta del mundo.
- Potencial hidroeléctrico: El proyecto busca duplicar la producción eléctrica de Tayikistán y reducir su dependencia energética.
- Construcción avanzada: Dos turbinas ya producen electricidad mientras se finaliza la obra, prevista para 2033.