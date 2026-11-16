Desafían a China con una presa de 335 metros de altura en las montañas: buscan construir la más alta del mundo

El proyecto que desafía a China se desarrolla sobre el río Vakhsh y forma parte de una estrategia para transformar el potencial hidroeléctrico del país en una de sus principales fuentes de energía. Su dimensión es extraordinaria: la estructura superará en altura a muchas de las presas más conocidas del planeta.

Desafían el récord mundial de China con una presa de 335 metros construida entre montañas

La infraestructura no solo destaca por su altura. También contará con seis turbinas de 600 megavatios cada una, que sumarán una potencia instalada de 3.600 MW. Esta capacidad permitirá duplicar la producción eléctrica de Tayikistán y reducir la dependencia energética del país, especialmente durante los meses de invierno.