Un consumidor pagó dos veces la misma compra llevó el caso a juicio y la Justicia ordenó indemnizarlo con $5.020.000

Un cliente intentó abonar su ticket de $3.553,50 mediante un código QR de Mercado Pago, pero la mala señal en el local impidió que la transacción se confirmara al instante. Siguiendo la sugerencia del cajero, salió brevemente del comercio para recuperar conexión.

Al regresar, la aplicación ya mostraba el dinero debitado; sin embargo, en la caja insistieron en que el cobro no figuraba en el sistema y le exigieron pagar nuevamente para poder llevarse la mercadería.

Sin otra alternativa, el comprador abonó por segunda vez, utilizando su tarjeta de crédito.

Ya en su domicilio, al revisar los movimientos de sus cuentas, confirmó lo que temía: le habían cobrado dos veces exactamente la misma compra. Comenzó entonces un peregrinar de reclamos infructuosos.

Desde la billetera virtual le indicaron que el problema debía resolverlo el comercio, mientras que en la cadena de supermercados negaron de manera rotunda haber recibido el primer pago.

Ante el destrato y la falta de respuestas, el consumidor decidió acudir a los tribunales. Presentó una demanda por daños y perjuicios contra Día Argentina S.A., Mercado Libre y Mercado Pago, reclamando inicialmente $113.553,50.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 18, a cargo de la jueza Valeria Pérez Casado.

Durante el litigio ocurrió un giro revelador: el supermercado terminó reintegrándole al cliente el importe cobrado por duplicado. Ese gesto, lejos de cerrar el caso, dejó en evidencia la contradicción de la empresa, que durante meses había negado la existencia del pago pese a contar con los registros de caja para verificarlo.

La magistrada concluyó que la compañía actuó con desidia frente a un reclamo legítimo y la condenó a pagar $5.020.000 cinco millones en concepto de daño punitivo y veinte mil por daño moral, más intereses, costas y una multa adicional del diez por ciento por temeridad y malicia.

Mercado Libre y Mercado Pago fueron absueltos, dejando al supermercado como único responsable de un error que le costó millones.