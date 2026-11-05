Fue a tomar un café, se cayó en una escalera y la Justicia ordenó una indemnización de $28.000.000

Al intentar ingresar al sector, el diseño y color uniforme del piso dificultaban divisar el inicio de la pendiente, lo que motivó que perdiera la estabilidad. Al intentar sujetarse en pleno desbalance, advirtió la ausencia de un pasamanos del lado izquierdo, cayendo violentamente varios peldaños hasta impactar contra el suelo de la planta baja inferior.

Las graves irregularidades edilicias detectadas por los peritos

Tras la demanda iniciada por la damnificada, peritajes técnicos y una inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Ciudad de Buenos Aires constataron que la estructura incumplía las normativas obligatorias de seguridad:

Falta de pasamanos reglamentario: La escalera no contaba con el apoyo izquierdo previsto en los planos oficiales aprobados al momento de la habilitación comercial.

La escalera no contaba con el apoyo izquierdo previsto en los planos oficiales aprobados al momento de la habilitación comercial. Carencia de señalética: No existía demarcación antideslizante ni franjas de advertencia visual en los primeros y últimos escalones para alertar sobre el desnivel.

No existía demarcación antideslizante ni franjas de advertencia visual en los primeros y últimos escalones para alertar sobre el desnivel. Riesgo de vacío: Se constató una abertura sin ningún tipo de cerramiento o baranda protectora entre el tramo de descenso y el acceso a los sanitarios, lo que incrementaba el peligro de caída al vacío.

Con estos elementos, los magistrados determinaron que la empresa vulneró el deber de seguridad que impone la Ley de Defensa del Consumidor, el cual exige a los comercios garantizar la integridad física de sus clientes en todas las instalaciones.

Fractura de calcáneo, prótesis y un 30% de incapacidad

El golpe contra el piso le ocasionó a la mujer una fractura de calcáneo derecho (el hueso posterior del talón). La gravedad de la lesión requirió una compleja intervención quirúrgica mediante la colocación de una placa metálica y múltiples tornillos fijadores, demandando un período de rehabilitación que superó los siete meses.

Los exámenes del cuerpo médico forense dictaminaron que la mujer quedó con una incapacidad física parcial y permanente del 30%, motivada por dolores crónicos, rigidez articular y severas dificultades para apoyar el pie de forma natural durante la marcha cotidiana.

Cómo se determinó la indemnización millonaria

En marzo de 2026, la justicia de primera instancia había establecido un resarcimiento de $20,6 millones. No obstante, al analizar las apelaciones, la Sala H de la Cámara Civil consideró que el monto debía actualizarse acorde a la gravedad de las secuelas constatadas, distribuyendo la suma en los siguientes conceptos:

Incapacidad física sobreviniente: $18.000.000 por el menoscabo corporal permanente y la merma en la motricidad.

por el menoscabo corporal permanente y la merma en la motricidad. Daño moral: $10.000.000 por las aflicciones emocionales, el sufrimiento derivado de la internación y las secuelas en su calidad de vida.

por las aflicciones emocionales, el sufrimiento derivado de la internación y las secuelas en su calidad de vida. Gastos médicos futuros: $100.000 destinados a solventar controles y tratamientos kinesiológicos residuales.

El tribunal desestimó otros rubros anexos, como lucro cesante y daño psicológico, por no haberse acreditado con suficiente precisión probatoria. Con la liquidación de las costas y los intereses devengados desde el momento exacto del hecho, el importe final que deberán afrontar los dueños del establecimiento comercial superará con amplitud los $28.000.000 iniciales.