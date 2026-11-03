Dejó el auto abierto con las llaves puestas y se lo robaron: qué dijeron la aseguradora y la Justicia

El desperfecto mecánico: Afirmó que dejar la llave colocada a la vista no había sido una distracción voluntaria, sino la consecuencia de una falla técnica en el tambor del volante que supuestamente impedía retirarla cada vez que apagaba el motor.

Afirmó que dejar la llave colocada a la vista no había sido una distracción voluntaria, sino la consecuencia de una falla técnica en el tambor del volante que supuestamente impedía retirarla cada vez que apagaba el motor. La baja criminalidad local: Sostuvo que Marcos Juárez cuenta con índices delictivos reducidos y que la zona donde estacionó gozaba de una reputación intachable, por lo que, a su entender, las posibilidades de un robo eran prácticamente inexistentes.

No obstante, la estrategia se desmoronó durante el proceso. El juzgado incorporó el testimonio de un vecino que desmintió la supuesta inmunidad delictiva del barrio y ratificó la ocurrencia de hechos de inseguridad en la zona.

Asimismo, la sentencia remarcó que cualquier estadística favorable descansa sobre una pauta de conducta lógica: la tranquilidad de una comunidad no exime a los vecinos de cerrar sus coches y guardar las llaves bajo custodia personal.

Al hombre le robaron el auto y dio una insólita excusa (Imagen generada con IA)

La frontera de la "culpa grave" frente a la Ley de Seguros

Al fundamentar su fallo, el juez Edgar Amigó Aliaga analizó la acumulación de factores de riesgo: ausencia de alarmas sonoras, puertas sin llave y el encendido listo para cualquier transeúnte. Para el magistrado, este escenario representó “un desmantelamiento total de las barreras de protección elementales que cualquier coche requiere para estacionar en el espacio público”.

En términos jurídicos, la resolución aclaró que si bien existe una relación de consumo amparada por la Ley de Defensa del Consumidor, este marco tutelar no anula las previsiones del artículo 70 de la Ley de Seguros (N° 17.418). Dicha normativa libera expresamente al asegurador de asumir el costo del siniestro cuando este se produce por falta grave o dolo del propio asegurado.

El fallo concluyó que la conducta del automovilista no configuró un simple olvido o una distracción menor de la rutina diaria, sino una conducta tipificada como culpa grave, sentando un estricto antecedente contra la negligencia de los usuarios al momento de cuidar sus bienes en la calle.