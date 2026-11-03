Un insólito litigio sobre las obligaciones mínimas de cuidado que recaen sobre los conductores resolvió un debate clave para el mercado asegurador en la provincia de Córdoba. El propietario de un auto Fiat Palio que dejó su vehículo estacionado en la vía pública abierto, sin traba en las puertas y con la llave puesta en el tambor de arranque, acudió a los tribunales para exigir que la aseguradora le pagara una indemnización de casi $7 millones por el valor del rodado robado. Sin embargo, el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Marcos Juárez desestimó la demanda de plano y eximió a la empresa de cualquier tipo de cobertura económica.
Dejó el auto abierto con las llaves puestas y se lo robaron: qué dijeron la aseguradora y la Justicia
El dueño de un Fiat Palio demandó a su aseguradora tras sufrir el robo del vehículo. Argumentó una falla en el tambor de arranque y alegó que en su ciudad "casi no hay delitos"
El conflicto se originó cuando el damnificado intimó a la compañía La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales para que liquide la póliza contra robo total. Ante la negativa inmediata de la firma, el hombre recurrió a la Justicia civil, pero el magistrado interviniente consideró que su conducta facilitó de forma directa la comisión del delito.
Las llamativas excusas: tambor trabado y un "pueblo tranquilo"
Para intentar justificar lo sucedido y sortear las cláusulas de exclusión contractuales, el demandante presentó una serie de argumentos singulares ante el tribunal:
- El desperfecto mecánico: Afirmó que dejar la llave colocada a la vista no había sido una distracción voluntaria, sino la consecuencia de una falla técnica en el tambor del volante que supuestamente impedía retirarla cada vez que apagaba el motor.
- La baja criminalidad local: Sostuvo que Marcos Juárez cuenta con índices delictivos reducidos y que la zona donde estacionó gozaba de una reputación intachable, por lo que, a su entender, las posibilidades de un robo eran prácticamente inexistentes.
No obstante, la estrategia se desmoronó durante el proceso. El juzgado incorporó el testimonio de un vecino que desmintió la supuesta inmunidad delictiva del barrio y ratificó la ocurrencia de hechos de inseguridad en la zona.
Asimismo, la sentencia remarcó que cualquier estadística favorable descansa sobre una pauta de conducta lógica: la tranquilidad de una comunidad no exime a los vecinos de cerrar sus coches y guardar las llaves bajo custodia personal.
La frontera de la "culpa grave" frente a la Ley de Seguros
Al fundamentar su fallo, el juez Edgar Amigó Aliaga analizó la acumulación de factores de riesgo: ausencia de alarmas sonoras, puertas sin llave y el encendido listo para cualquier transeúnte. Para el magistrado, este escenario representó “un desmantelamiento total de las barreras de protección elementales que cualquier coche requiere para estacionar en el espacio público”.
En términos jurídicos, la resolución aclaró que si bien existe una relación de consumo amparada por la Ley de Defensa del Consumidor, este marco tutelar no anula las previsiones del artículo 70 de la Ley de Seguros (N° 17.418). Dicha normativa libera expresamente al asegurador de asumir el costo del siniestro cuando este se produce por falta grave o dolo del propio asegurado.
El fallo concluyó que la conducta del automovilista no configuró un simple olvido o una distracción menor de la rutina diaria, sino una conducta tipificada como culpa grave, sentando un estricto antecedente contra la negligencia de los usuarios al momento de cuidar sus bienes en la calle.
En pocas palabras
- Robo de auto: Un hombre demandó a su aseguradora tras el robo de su Fiat Palio en Córdoba.
- Argumentos del dueño: Alegó una falla mecánica en el tambor de arranque y baja criminalidad en su zona.
- Fallo judicial: La Justicia desestimó la demanda, calificando la negligencia del propietario como