Recorre Argentina en una camper de 1963 y la tranformó en un estudio musical de pocos metros cuadrados

Viaja por Argentina en una camper, la hizo casa y convirtió 6 m² en un estudio musical
La historia de Ariadna Casiani comenzó al acondicionar un clásico camper de 1963, convirtiéndolo en su casa permanente y en un estudio de grabación móvil. En un espacio ya reducido para vivir con apenas seis metros cuadrados, ella pudo distribuir de forma funcional su hogar y sus herramientas de trabajo.
Para producir sus canciones de manera autónoma y sin depender de un estudio clásico, Ariadna equipó el auto con una computadora, un controlador MIDI, una interfaz de audio, un micrófono y el software de producción Ableton.
Con estos equipos esenciales a mano, compone pistas, edita sonidos y graba las voces en el mismo espacio donde habita. Al convertirse en su propia productora musical, supervisa minuciosamente cada etapa, repitiendo las tomas vocales y ajustando los detalles cuantas veces sea preciso hasta obtener el resultado que ella desee.
Ariadna además muestra cómo se vive el día a día con los kilómetros recorridos, las jornadas en que produce su música y momentos sencillos de su vida como preparar unos buenos mates entre una grabación y otra.
Su nuevo proyecto de vida apunta a buscar nuevas experiencias que abarquen desde la composición de cada tema en la ruta hasta la filmación y realización de sus propios videoclips. Nada de ello sería posible sin tener una camper, un amor por viajar y sus herramientas siempre a mano para hacer música mientras viaja, avanzando en sus proyectos artísticos con absoluta libertad y sin depender de un estudio tradicional.
En pocas palabras
- Ariadna Casiani: recorre Argentina en una camper de 1963, convertida en su hogar y estudio musical.
- Estudio Móvil: equipada con computadora, interfaz y software, produce música de forma autónoma en seis metros cuadrados.
- Libertad Artística: su proyecto combina el amor por viajar y la producción musical independiente, abarcando desde la composición hasta la filmación de videoclips.