Recorre Argentina en una camper de 1963 y la tranformó en un estudio musical de pocos metros cuadrados

Con estos equipos esenciales a mano, compone pistas, edita sonidos y graba las voces en el mismo espacio donde habita. Al convertirse en su propia productora musical, supervisa minuciosamente cada etapa, repitiendo las tomas vocales y ajustando los detalles cuantas veces sea preciso hasta obtener el resultado que ella desee.

Ariadna además muestra cómo se vive el día a día con los kilómetros recorridos, las jornadas en que produce su música y momentos sencillos de su vida como preparar unos buenos mates entre una grabación y otra.

Ella registra su vida en redes sociales.

Su nuevo proyecto de vida apunta a buscar nuevas experiencias que abarquen desde la composición de cada tema en la ruta hasta la filmación y realización de sus propios videoclips. Nada de ello sería posible sin tener una camper, un amor por viajar y sus herramientas siempre a mano para hacer música mientras viaja, avanzando en sus proyectos artísticos con absoluta libertad y sin depender de un estudio tradicional.