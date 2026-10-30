Una estancia de Argentina cambió sus animales y el suelo ganó un 46% de materia orgánica: dejó las ovejas para criar solo vacas

El cambio no consistió únicamente en sustituir una especie de animales por otra. El equipo también modificó la manera de administrar los pastizales, buscando evitar el sobrepastoreo y favorecer la recuperación de la vegetación autóctona.

El manejo holístico y la recuperación del suelo

En 2014, esta estancia de Argentina dividió sus terrenos en 20 potreros para organizar la rotación del ganado. El sistema de manejo holístico consiste en controlar el tiempo que los animales permanecen en cada sector y permitir que la vegetación descanse antes de recibir nuevamente al rebaño.

Este método pretende mejorar el aprovechamiento del forraje, reducir la presión sobre determinadas zonas y facilitar la regeneración de los pastizales. Las mediciones realizadas en 2014 y 2019 registraron un incremento del 46% en la materia orgánica del suelo. Además, la capacidad de pastoreo pasó de unas 1.800 a 3.600 ovejas equivalentes, según los datos difundidos sobre la experiencia.

La materia orgánica resulta fundamental para la fertilidad del suelo, la retención de agua y el ciclo de nutrientes. Su aumento puede contribuir a mejorar la resiliencia de los ecosistemas frente a períodos secos.