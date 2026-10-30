La estancia Fortín Chacabuco, situada en la provincia de Neuquén, Argentina, logró aumentar un 46% la materia orgánica de su suelo en cinco años tras transformar su sistema de producción ganadera. El establecimiento dejó de criar ciertos animales y concentró su actividad en el ganado bovino.
Una estancia de Argentina cambió sus animales y el suelo ganó un 46% de materia orgánica: dejó las ovejas para criar solo vacas
La estancia Fortín Chacabuco logró un incremento del 46% en materia orgánica del suelo al cambiar su sistema de producción ganadera y cambiar unos animales por otro.
La propiedad cuenta con unas 4.500 hectáreas y se encuentra a aproximadamente 30 kilómetros de Bariloche, en el entorno del Parque Nacional Nahuel Huapi. En 2016, su propietario, Sam Gary, donó el establecimiento a la organización ambiental internacional The Nature Conservancy (TNC), con la intención de impulsar un modelo que combinara la conservación de la naturaleza con la producción ganadera.
¿Por qué dejaron de criar a estos animales?
Durante años, Fortín Chacabuco mantuvo alrededor de 1.000 ovejas y 100 vacas. Sin embargo, los ataques de depredadores silvestres y los problemas sanitarios relacionados con la sarna ovina hicieron que mantener el rebaño resultara cada vez más complicado. Por ello, sus responsables decidieron vender las ovejas y continuar exclusivamente con la producción bovina.
El cambio no consistió únicamente en sustituir una especie de animales por otra. El equipo también modificó la manera de administrar los pastizales, buscando evitar el sobrepastoreo y favorecer la recuperación de la vegetación autóctona.
El manejo holístico y la recuperación del suelo
En 2014, esta estancia de Argentina dividió sus terrenos en 20 potreros para organizar la rotación del ganado. El sistema de manejo holístico consiste en controlar el tiempo que los animales permanecen en cada sector y permitir que la vegetación descanse antes de recibir nuevamente al rebaño.
Este método pretende mejorar el aprovechamiento del forraje, reducir la presión sobre determinadas zonas y facilitar la regeneración de los pastizales. Las mediciones realizadas en 2014 y 2019 registraron un incremento del 46% en la materia orgánica del suelo. Además, la capacidad de pastoreo pasó de unas 1.800 a 3.600 ovejas equivalentes, según los datos difundidos sobre la experiencia.
La materia orgánica resulta fundamental para la fertilidad del suelo, la retención de agua y el ciclo de nutrientes. Su aumento puede contribuir a mejorar la resiliencia de los ecosistemas frente a períodos secos.
En pocas palabras
- Materia orgánica del suelo: La estancia Fortín Chacabuco aumentó un 46% la materia orgánica.
- Cambio de producción: Pasaron de criar ovejas a concentrarse en ganado bovino.
- Manejo holístico: Implementaron un sistema de rotación de pastizales que mejora la vegetación.