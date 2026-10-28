Conmovedor rescate: una zorra y su pequeña cría fueron rescatadas en medio de la inundación

La escena congeló el aliento de los socorristas, quienes no dudaron un segundo: extendieron sus manos y, con suma delicadeza, sujetaron al agotado animal para subirlo a bordo junto a su cría.

Una vez a salvo sobre la superficie seca de la lancha, el instinto maternal volvió a primar. La zorra se acurrucó de inmediato alrededor de su cachorro, cubriéndolo con su cuerpo para brindarle calor y comprobar que estuviera ileso tras el agónico trayecto.

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El oportuno auxilio humano transformó la desesperación en un final feliz. Más allá de la emergencia climática, el episodio dejó una huella imborrable en los rescatistas: un conmovedor testimonio de que el amor y la valentía no entienden de especies cuando se trata de proteger la vida.

El Niño provocó severas inundaciones y afectó en Vaca Muerta

Un intenso temporal provocó severas inundaciones en la provincia de Neuquén y paralizó el tránsito en rutas clave para la actividad petrolera. Las correntadas de agua y barro anegaron la localidad de Añelo y afectaron la logística operativa en el yacimiento Vaca Muerta.

A raíz de esto, los organismos de emergencia sostienen operativos de asistencia y prevención ante un escenario que atribuyen a las condiciones asociadas al fenómeno meteorológico denominado El Niño.

Arroyos que permanecían secos se transformaron en cursos de agua capaces de arrastrar vehículos, destruir caminos y dejar familias incomunicadas. La acumulación de precipitaciones saturó los suelos y agravó las consecuencias de las tormentas.