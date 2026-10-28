Conmovedor rescate: una zorra y su pequeña cría fueron rescatadas en medio de la inundación

Las inundaciones que azotan a la provincia de Formosa suelen dejar postales de desolación, pero la naturaleza guardaba entre la corriente una historia de coraje puro. Se viralizó un emotivo video del rescate de una zorra que nadaba con su cría en el medio de la inundación.
En medio de una vasta zona anegada, una zorra desafió la profundidad y la fuerza del agua en una travesía desesperada por mantener a salvo lo único que le importaba: la vida de su pequeño cachorro, al que sostenía firmemente entre sus dientes.
Exhausta y luchando a brazada limpia contra la corriente, la madre divisó una embarcación de auxilio que patrullaba la zona. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se orientó hacia el bote de goma.
La escena congeló el aliento de los socorristas, quienes no dudaron un segundo: extendieron sus manos y, con suma delicadeza, sujetaron al agotado animal para subirlo a bordo junto a su cría.
Una vez a salvo sobre la superficie seca de la lancha, el instinto maternal volvió a primar. La zorra se acurrucó de inmediato alrededor de su cachorro, cubriéndolo con su cuerpo para brindarle calor y comprobar que estuviera ileso tras el agónico trayecto.
El oportuno auxilio humano transformó la desesperación en un final feliz. Más allá de la emergencia climática, el episodio dejó una huella imborrable en los rescatistas: un conmovedor testimonio de que el amor y la valentía no entienden de especies cuando se trata de proteger la vida.
El Niño provocó severas inundaciones y afectó en Vaca Muerta
Un intenso temporal provocó severas inundaciones en la provincia de Neuquén y paralizó el tránsito en rutas clave para la actividad petrolera. Las correntadas de agua y barro anegaron la localidad de Añelo y afectaron la logística operativa en el yacimiento Vaca Muerta.
A raíz de esto, los organismos de emergencia sostienen operativos de asistencia y prevención ante un escenario que atribuyen a las condiciones asociadas al fenómeno meteorológico denominado El Niño.
Arroyos que permanecían secos se transformaron en cursos de agua capaces de arrastrar vehículos, destruir caminos y dejar familias incomunicadas. La acumulación de precipitaciones saturó los suelos y agravó las consecuencias de las tormentas.
En pocas palabras
- Rescate emotivo: una zorra fue salvada con su cría durante una fuerte inundación en Formosa.
- Solidaridad animal: la madre nadaba con su cachorro entre los dientes buscando ayuda de los socorristas.
- Impacto del fenómeno: las inundaciones asociadas a El Niño también afectaron zonas clave en Neuquén como Vaca Muerta.