Rescatan caballos del maltrato animal y una deuda millonaria pone en riesgo su futuro

La primera y única protectora de caballos en Mendoza, PEMPA (por su nombre Protectora de Equinos Mendocinos Podemos Ayudarlos) atraviesa el momento más crítico desde su creación, hace 12 años. La asociación sin fines de lucro, que trabaja en todo el territorio mendocino en el rescate de caballos víctimas de maltrato, violencia, explotación, abandono y circuitos de faena clandestina, se encuentra en una situación económica límite. Con 84 equinos a su cargo y sin un subsidio del Estado provincial, sus integrantes advirtieron que, si no logran reunir fondos para pagar cirugías ya realizadas, internaciones y alimento, está en riesgo la continuidad de su labor.
"Hoy por hoy la asociación atraviesa una crisis económica profunda y grave en la cual no sabemos si vamos a poder continuar. Tenemos alrededor de $10 millones de deuda en veterinarios por cirugías, internaciones y atenciones diarias que tienen los caballos, y una deuda de pasto que roza los $3 millones", explicó Yésica Valenzuela, presidenta de la ONG.
Grandes operativos, cirugías complejas y la ausencia de ayuda estatal
El agravamiento de la situación financiera responde a una combinación de factores: el aumento sostenido en los insumos veterinarios, el costo de las raciones de alimento y un volumen inédito de rescates judiciales durante los últimos meses. En lo que va del año, la protectora intervino en operativos multitudinarios, como el secuestro de 21 caballos en Los Corralitos, Guaymallén, que estaban destinados a la faena ilegal.
"Lo que nos ha sumergido en una crisis profunda es, primero, la falta de ayuda del Estado y de los municipios. No recibimos ningún subsidio; solamente la Municipalidad de Maipú nos brinda el predio y nos ayuda con maquinaria, guano y vacunas. El resto de los organismos estatales no colabora", señaló la titular de PEMPA.
A este panorama se suman los gastos administrativos que exige la ley para retirar a los animales decomisados de los depósitos oficiales y los costos médicos de alta complejidad.
"Cuando se rescata un caballo que va al corral del Estado, nosotros debemos pagar para sacarlo. No es solamente el gasto de hacerte cargo de su vida, sino todo lo que hay que abonar previamente. Este año hemos tenido más de 3 cirugías complejas y vamos a terminar el año con unas 8 intervenciones quirúrgicas en la historia de nuestros rescatados", detalló Valenzuela.
Mantener a cada caballo supera los $100.000 mensuales
Actualmente, el refugio alberga a 67 caballos en su predio ubicado en Maipú, mientras que los 17 restantes permanecen alojados en 2 pensiones privadas pagas debido a la falta de espacio e infraestructura propia. El costo operativo para garantizar la supervivencia de los rescatados requiere sumas millonarias de forma permanente.
"Solamente para darles la comida, PEMPA necesita juntar $6 millones mensuales", precisó la referente. "Mantener a cada caballo está arriba de los $100.000 por mes. Solo en pasto gastamos cerca de $80.000 por animal, a lo que hay que sumarle el desvasado y arreglo de cascos, que cuesta $40.000 cada 40 días, más vacunas, alimentos balanceados, sueldos de los caseros, seguros y la seguridad del predio".
Un llamado a la solidaridad para los mendocinos
PEMPA representa la primera y única protectora con alcance provincial dedicada exclusivamente a la recuperación integral de grandes animales. Desde la comisión directiva remarcaron que la interrupción de las actividades de la ONG dejaría sin red de contención a los caballos que sufren maltrato en las calles o son víctimas del delito.
"Si hoy PEMPA no puede trabajar en Mendoza, los caballos no van a tener a nadie que los pueda ayudar. Somos la única protectora en la provincia que trabaja de norte a sur y de este a oeste rescatando equinos. Si no podemos costear esta estructura que hoy tenemos, todos esos caballos se van a terminar muriendo; no van a salvarse", enfatizó Valenzuela.
Para superar la emergencia, la entidad apela a la colaboración directa de la comunidad mendocina a través de aportes económicos, padrinazgos, voluntarios e insumos médicos de primera necesidad como gasas, algodón, jeringas, agujas, alcohol y cintas de vendaje.
Cómo colaborar con PEMPA
- Donaciones monetarias (Alias oficial): dona.caballos.pempa
- Padrinazgos y contacto directo (Instagram): @caballos_pempa
- Redes sociales (Facebook): caballospempa
- Insumos requeridos: medicación para grandes animales, materiales de curación (vendas, jeringas, alcohol, gasas) y materiales de construcción para mejoras edilicias en el predio.
En pocas palabras
- Crisis profunda: la ONG PEMPA, única protectora equina de Mendoza, enfrenta deudas millonarias y podría cerrar.
- Detalle de deudas: acumula $10 millones en veterinarias y $3 millones en alimento, manteniendo a 84 caballos.
- Llamado a colaborar: piden donaciones, padrinazgos y voluntarios para evitar el cierre y la muerte de los equinos rescatados.
- Donaciones monetarias (Alias oficial): Dona.caballos.pempa
- Padrinazgos y contacto directo (Instagram): @caballos_pempa
- Insumos requeridos: medicación para grandes animales, materiales de curación (vendas, jeringas, alcohol, gasas) y materiales de construcción para mejoras edilicias en el predio.