Rescatan caballos del maltrato animal y una deuda millonaria pone en riesgo su futuro

"Lo que nos ha sumergido en una crisis profunda es, primero, la falta de ayuda del Estado y de los municipios. No recibimos ningún subsidio; solamente la Municipalidad de Maipú nos brinda el predio y nos ayuda con maquinaria, guano y vacunas. El resto de los organismos estatales no colabora", señaló la titular de PEMPA.

Actualmente, la organización tiene a su cargo 84 caballos rescatados del maltrato y la faena.

A este panorama se suman los gastos administrativos que exige la ley para retirar a los animales decomisados de los depósitos oficiales y los costos médicos de alta complejidad.

"Cuando se rescata un caballo que va al corral del Estado, nosotros debemos pagar para sacarlo. No es solamente el gasto de hacerte cargo de su vida, sino todo lo que hay que abonar previamente. Este año hemos tenido más de 3 cirugías complejas y vamos a terminar el año con unas 8 intervenciones quirúrgicas en la historia de nuestros rescatados", detalló Valenzuela.

"Si PEMPA no puede trabajar, los caballos no van a tener a nadie que los ayude", remarcó Yésica Valenzuela.

Mantener a cada caballo supera los $100.000 mensuales

Actualmente, el refugio alberga a 67 caballos en su predio ubicado en Maipú, mientras que los 17 restantes permanecen alojados en 2 pensiones privadas pagas debido a la falta de espacio e infraestructura propia. El costo operativo para garantizar la supervivencia de los rescatados requiere sumas millonarias de forma permanente.

"Solamente para darles la comida, PEMPA necesita juntar $6 millones mensuales", precisó la referente. "Mantener a cada caballo está arriba de los $100.000 por mes. Solo en pasto gastamos cerca de $80.000 por animal, a lo que hay que sumarle el desvasado y arreglo de cascos, que cuesta $40.000 cada 40 días, más vacunas, alimentos balanceados, sueldos de los caseros, seguros y la seguridad del predio".

La ONG necesita reunir 6 millones de pesos por mes para cubrir únicamente la comida de los animales.

Un llamado a la solidaridad para los mendocinos

PEMPA representa la primera y única protectora con alcance provincial dedicada exclusivamente a la recuperación integral de grandes animales. Desde la comisión directiva remarcaron que la interrupción de las actividades de la ONG dejaría sin red de contención a los caballos que sufren maltrato en las calles o son víctimas del delito.

Además de ayuda económica, la entidad solicita voluntarios y materiales de construcción para el predio.

"Si hoy PEMPA no puede trabajar en Mendoza, los caballos no van a tener a nadie que los pueda ayudar. Somos la única protectora en la provincia que trabaja de norte a sur y de este a oeste rescatando equinos. Si no podemos costear esta estructura que hoy tenemos, todos esos caballos se van a terminar muriendo; no van a salvarse", enfatizó Valenzuela.

Los equinos rescatados reciben atención diaria, alimentos y tratamiento veterinario en el predio de la ONG.

Para superar la emergencia, la entidad apela a la colaboración directa de la comunidad mendocina a través de aportes económicos, padrinazgos, voluntarios e insumos médicos de primera necesidad como gasas, algodón, jeringas, agujas, alcohol y cintas de vendaje.

Cómo colaborar con PEMPA