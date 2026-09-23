Rescataron a 7 caballos en Guaymallén que iban a ser faenados y capturaron a una mujer

El uso de drones de la Unidad VANT permitió detectar desde el aire las evidencias de faena clandestina en el predio de Guaymallén.

Con el material audiovisual recabado como evidencia, intervino la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén, que gestionó la medida judicial ante el Juzgado Penal Colegiado N° 2. Con la orden de allanamiento otorgada, los efectivos de la Policía Rural irrumpieron en el lugar para poner a resguardo a los animales y secuestrar los elementos del delito.

Caballos rescatados, herramientas de carnicería y autopartes robadas

En el interior del predio, los uniformados lograron rescatar a 7 caballos en pie que quedaron bajo protección. Asimismo, incautaron diez cuchillos, afiladores, un punzón, tijeras de tuzar, botas de carnicero, cueros caprinos y vacunos, además de gran cantidad de elementos de montura, lazos y suminsitros veterinarios.

Los equinos hallados en el predio de Guaymallén fueron puestos a resguardo para evitar que sean destinados a actividades de faena clandestina.

El procedimiento también arrojó novedades en materia de delitos contra la propiedad. En el lugar se secuestró una camioneta, un tráiler, dos teléfonos celulares y dos puertas de una camioneta Ford Ranger que registraban pedido de secuestro activo por una causa de hurto agravado cometida en 2025.

La mujer detenida quedó a disposición de la Oficina Fiscal N° 2 imputada por presuntas infracciones a la Ley 14.346 de Maltrato Animal, el artículo 206 del Código Penal y averiguación de encubrimiento.