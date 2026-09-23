Inicio Policiales Guaymallén
Operativo policial

Rescataron a 7 caballos en Guaymallén que iban a ser faenados y capturaron a una mujer

La Policía Rural allanó un predio en Puente de Hierro, en Guaymallén. Gracias a drones detectaron faena clandestina, salvaron a 7 caballos y secuestraron rodados

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Efectivos de la Policía Rural rescataron a siete equinos que se encontraban en el lugar y secuestraron elementos de carnicería.

Efectivos de la Policía Rural rescataron a siete equinos que se encontraban en el lugar y secuestraron elementos de carnicería.

Un operativo de la Policía Rural en la localidad de Puente de Hierro, Guaymallén, permitió desbaratar un punto de presunta faena clandestina, rescatar a 7 caballos y aprehender a una mujer. La medida se concretó como parte de las acciones del Plan Estratégico contra el Abigeato que lleva adelante el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.

La intervención policial comenzó gracias al aviso de un peatón que alertó a las patrullas sobre movimientos sospechosos en un predio ubicado en la intersección de calles Miralles y Roque Sáenz Peña. A partir de esa denuncia, la Policía Rural convocó al equipo aéreo de la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados) para realizar tareas de reconocimiento.

Siete caballos fueron rescatados en pie por la Policía Rural durante el allanamiento en Puente de Hierro y quedaron bajo protección judicial.

Siete caballos fueron rescatados en pie por la Policía Rural durante el allanamiento en Puente de Hierro y quedaron bajo protección judicial.

Drones clave para obtener las pruebas y la orden de allanamiento

El uso de la tecnología aérea resultó determinante para la causa. Durante los sobrevuelos sobre la propiedad, los operadores de los drones lograron registrar imágenes precisas en el patio de la vivienda, identificando manchas hemáticas, restos óseos, cueros secos y un caprino sin vida.

El uso de drones de la Unidad VANT permitió detectar desde el aire las evidencias de faena clandestina en el predio de Guaymallén.

El uso de drones de la Unidad VANT permitió detectar desde el aire las evidencias de faena clandestina en el predio de Guaymallén.

Con el material audiovisual recabado como evidencia, intervino la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén, que gestionó la medida judicial ante el Juzgado Penal Colegiado N° 2. Con la orden de allanamiento otorgada, los efectivos de la Policía Rural irrumpieron en el lugar para poner a resguardo a los animales y secuestrar los elementos del delito.

Caballos rescatados, herramientas de carnicería y autopartes robadas

En el interior del predio, los uniformados lograron rescatar a 7 caballos en pie que quedaron bajo protección. Asimismo, incautaron diez cuchillos, afiladores, un punzón, tijeras de tuzar, botas de carnicero, cueros caprinos y vacunos, además de gran cantidad de elementos de montura, lazos y suminsitros veterinarios.

Los equinos hallados en el predio de Guaymallén fueron puestos a resguardo para evitar que sean destinados a actividades de faena clandestina.

Los equinos hallados en el predio de Guaymallén fueron puestos a resguardo para evitar que sean destinados a actividades de faena clandestina.

El procedimiento también arrojó novedades en materia de delitos contra la propiedad. En el lugar se secuestró una camioneta, un tráiler, dos teléfonos celulares y dos puertas de una camioneta Ford Ranger que registraban pedido de secuestro activo por una causa de hurto agravado cometida en 2025.

La mujer detenida quedó a disposición de la Oficina Fiscal N° 2 imputada por presuntas infracciones a la Ley 14.346 de Maltrato Animal, el artículo 206 del Código Penal y averiguación de encubrimiento.

FUENTE: Prensa Mendoza

En pocas palabras

  • Operativo policial: desbarataron faena clandestina en Guaymallén, rescataron 7 caballos y detuvieron a una mujer.
  • Tecnología clave: drones permitieron registrar imágenes y obtener orden de allanamiento en el predio.
  • Secuestros: incautaron herramientas, cueros, autopartes robadas y elementos de equitación.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar