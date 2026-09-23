Un operativo de la Policía Rural en la localidad de Puente de Hierro, Guaymallén, permitió desbaratar un punto de presunta faena clandestina, rescatar a 7 caballos y aprehender a una mujer. La medida se concretó como parte de las acciones del Plan Estratégico contra el Abigeato que lleva adelante el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.
Rescataron a 7 caballos en Guaymallén que iban a ser faenados y capturaron a una mujer
La Policía Rural allanó un predio en Puente de Hierro, en Guaymallén. Gracias a drones detectaron faena clandestina, salvaron a 7 caballos y secuestraron rodados
La intervención policial comenzó gracias al aviso de un peatón que alertó a las patrullas sobre movimientos sospechosos en un predio ubicado en la intersección de calles Miralles y Roque Sáenz Peña. A partir de esa denuncia, la Policía Rural convocó al equipo aéreo de la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados) para realizar tareas de reconocimiento.
Drones clave para obtener las pruebas y la orden de allanamiento
El uso de la tecnología aérea resultó determinante para la causa. Durante los sobrevuelos sobre la propiedad, los operadores de los drones lograron registrar imágenes precisas en el patio de la vivienda, identificando manchas hemáticas, restos óseos, cueros secos y un caprino sin vida.
Con el material audiovisual recabado como evidencia, intervino la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén, que gestionó la medida judicial ante el Juzgado Penal Colegiado N° 2. Con la orden de allanamiento otorgada, los efectivos de la Policía Rural irrumpieron en el lugar para poner a resguardo a los animales y secuestrar los elementos del delito.
Caballos rescatados, herramientas de carnicería y autopartes robadas
En el interior del predio, los uniformados lograron rescatar a 7 caballos en pie que quedaron bajo protección. Asimismo, incautaron diez cuchillos, afiladores, un punzón, tijeras de tuzar, botas de carnicero, cueros caprinos y vacunos, además de gran cantidad de elementos de montura, lazos y suminsitros veterinarios.
El procedimiento también arrojó novedades en materia de delitos contra la propiedad. En el lugar se secuestró una camioneta, un tráiler, dos teléfonos celulares y dos puertas de una camioneta Ford Ranger que registraban pedido de secuestro activo por una causa de hurto agravado cometida en 2025.
La mujer detenida quedó a disposición de la Oficina Fiscal N° 2 imputada por presuntas infracciones a la Ley 14.346 de Maltrato Animal, el artículo 206 del Código Penal y averiguación de encubrimiento.
En pocas palabras
- Operativo policial: desbarataron faena clandestina en Guaymallén, rescataron 7 caballos y detuvieron a una mujer.
- Tecnología clave: drones permitieron registrar imágenes y obtener orden de allanamiento en el predio.
- Secuestros: incautaron herramientas, cueros, autopartes robadas y elementos de equitación.