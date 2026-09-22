El domingo 20 de septiembre, el Predio de la Virgen fue el escenario para la segunda edición de Mood Primavera en Guaymallén. Cinco propuestas artísticas, todas de Mendoza, mostraron su música a la multitud de personas que se convocó en el espacio verde del Acceso Este: Alejo Kia, Néctar 02, Toby Deltin, Setas y el cierre de Pasado Verde.
En el Predio de la Virgen de Guaymallén, una multitud disfrutó de la segunda edición de Mood Primavera
Organizado por el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén. Estuvieron Setas, Néctar 02, Alejo Kia, Toby Deltin y cerró Pasado Verde
Entre todos, siguen consolidando al festival que nació hace un año. Mood Primavera es organizado por la Subsecretaría de Cultura y la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes del Ministerio Educación, Cultura, Infancias y DGE del Gobierno Provincial y la Municipalidad de Guaymallén.
Antes de las presentaciones de las bandas, la danza urbana tuvo su lugar en Mood Primavera 2026. A partir de las 14:30 hubo un espacio libre para bailar, compartir y entrar en ritmo antes de la competencia. Luego, de 16 a 17, fue el turno del Hip Hop Dance 1vs1, una competencia de duelos individuales en la que bailarines y bailarinas se enfrentaron cara a cara.
En el Predio de la Virgen también estuvo presente personal de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén, quienes hicieron test de VIH y dieron charlas de salud sexual reproductiva a los chicos que se acercaron al stand para consultar dudas.
La música de la primavera
El espacio de las bandas abrió con Alejo Kía, un músico y compositor con más de una década de trayectoria como integrante del dúo Alejo y Valentín. Luego fue el turno de Néctar 02, grupo conformado por Marina y Rocío Villalba, Elías Barbero, Matías Corvalán y Marco Senetiner Serú.
El tercer turno fue de Toby Deltín, exintegrante de Gauchito Club y Animauno. El semifondo musical tuvo como a protagonistas a Setas, la banda integrada por Jerónimo París, Pablo Cané, Memi Cecchini, Iara Woods y Juan Martín Tejada.
Al cierre llegó Pasado Verde. La banda formada por Exequiel Stocco (voz), Fabricio Potenzone (guitarra), Leo Lémoli (batería), Joaquín Ferreira Nazar (guitarra) y Franco Santillán (bajo), puso el broche de oro a una jornada llena de propuestas artísticas para los jóvenes que poblaron el Predio de la Virgen de Guaymallén.
En pocas palabras
- Mood Primavera: la segunda edición del festival se realizó en el Predio de la Virgen de Guaymallén.
- Artistas y actividades: contó con presentaciones musicales de Alejo Kia, Néctar 02, Toby Deltin, Setas y Pasado Verde, además de danza urbana y test de VIH.
- Organización: el evento fue organizado por el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén.