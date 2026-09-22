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En el Predio de la Virgen de Guaymallén, una multitud disfrutó de la segunda edición de Mood Primavera

Organizado por el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén. Estuvieron Setas, Néctar 02, Alejo Kia, Toby Deltin y cerró Pasado Verde

Por UNO
La segunda edición del festival Mood Primavera se realizó en el Predio de la Virgen de Guaymallén.

La segunda edición del festival Mood Primavera se realizó en el Predio de la Virgen de Guaymallén.

El domingo 20 de septiembre, el Predio de la Virgen fue el escenario para la segunda edición de Mood Primavera en Guaymallén. Cinco propuestas artísticas, todas de Mendoza, mostraron su música a la multitud de personas que se convocó en el espacio verde del Acceso Este: Alejo Kia, Néctar 02, Toby Deltin, Setas y el cierre de Pasado Verde.

Entre todos, siguen consolidando al festival que nació hace un año. Mood Primavera es organizado por la Subsecretaría de Cultura y la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes del Ministerio Educación, Cultura, Infancias y DGE del Gobierno Provincial y la Municipalidad de Guaymallén.

La segunda edici&oacute;n del festival Mood Primavera, tuvo un espacio libre para bailar, compartir y entrar en ritmo antes de la competencia.

La segunda edición del festival Mood Primavera, tuvo un espacio libre para bailar, compartir y entrar en ritmo antes de la competencia.

Antes de las presentaciones de las bandas, la danza urbana tuvo su lugar en Mood Primavera 2026. A partir de las 14:30 hubo un espacio libre para bailar, compartir y entrar en ritmo antes de la competencia. Luego, de 16 a 17, fue el turno del Hip Hop Dance 1vs1, una competencia de duelos individuales en la que bailarines y bailarinas se enfrentaron cara a cara.

En el Predio de la Virgen también estuvo presente personal de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén, quienes hicieron test de VIH y dieron charlas de salud sexual reproductiva a los chicos que se acercaron al stand para consultar dudas.

Estuvo presente personal de la Direcci&oacute;n de Salud de la Municipalidad de Guaymall&eacute;n, quienes hicieron test de VIH y dieron charlas de salud sexual reproductiva.

Estuvo presente personal de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén, quienes hicieron test de VIH y dieron charlas de salud sexual reproductiva.

La música de la primavera

El espacio de las bandas abrió con Alejo Kía, un músico y compositor con más de una década de trayectoria como integrante del dúo Alejo y Valentín. Luego fue el turno de Néctar 02, grupo conformado por Marina y Rocío Villalba, Elías Barbero, Matías Corvalán y Marco Senetiner Serú.

El tercer turno fue de Toby Deltín, exintegrante de Gauchito Club y Animauno. El semifondo musical tuvo como a protagonistas a Setas, la banda integrada por Jerónimo París, Pablo Cané, Memi Cecchini, Iara Woods y Juan Martín Tejada.

Al cierre llegó Pasado Verde. La banda formada por Exequiel Stocco (voz), Fabricio Potenzone (guitarra), Leo Lémoli (batería), Joaquín Ferreira Nazar (guitarra) y Franco Santillán (bajo), puso el broche de oro a una jornada llena de propuestas artísticas para los jóvenes que poblaron el Predio de la Virgen de Guaymallén.

En pocas palabras

  • Mood Primavera: la segunda edición del festival se realizó en el Predio de la Virgen de Guaymallén.
  • Artistas y actividades: contó con presentaciones musicales de Alejo Kia, Néctar 02, Toby Deltin, Setas y Pasado Verde, además de danza urbana y test de VIH.
  • Organización: el evento fue organizado por el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén.
Resumen generado por Thinkindot AI

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