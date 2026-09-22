En el Predio de la Virgen de Guaymallén, una multitud disfrutó de la segunda edición de Mood Primavera

En el Predio de la Virgen también estuvo presente personal de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén, quienes hicieron test de VIH y dieron charlas de salud sexual reproductiva a los chicos que se acercaron al stand para consultar dudas.

Estuvo presente personal de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén, quienes hicieron test de VIH y dieron charlas de salud sexual reproductiva.

La música de la primavera

El espacio de las bandas abrió con Alejo Kía, un músico y compositor con más de una década de trayectoria como integrante del dúo Alejo y Valentín. Luego fue el turno de Néctar 02, grupo conformado por Marina y Rocío Villalba, Elías Barbero, Matías Corvalán y Marco Senetiner Serú.

El tercer turno fue de Toby Deltín, exintegrante de Gauchito Club y Animauno. El semifondo musical tuvo como a protagonistas a Setas, la banda integrada por Jerónimo París, Pablo Cané, Memi Cecchini, Iara Woods y Juan Martín Tejada.

Al cierre llegó Pasado Verde. La banda formada por Exequiel Stocco (voz), Fabricio Potenzone (guitarra), Leo Lémoli (batería), Joaquín Ferreira Nazar (guitarra) y Franco Santillán (bajo), puso el broche de oro a una jornada llena de propuestas artísticas para los jóvenes que poblaron el Predio de la Virgen de Guaymallén.