El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente participó del XIX Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, realizado en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit, donde expuso los desafíos del departamento en materia de movilidad urbana y conexión con los municipios limítrofes.
Marcos Calvente: "Guaymallén pasa de obras aisladas a un sistema vial integral"
El plan integral de obras viales en Guaymallén busca potenciar la movilidad y el desarrollo, con foco en corredores estratégicos para ordenar el tránsito
Guaymallén presentó su modelo de infraestructura y movilidad
En línea con el lema del foro, “Infraestructura Vial para el desarrollo”, Calvente explicó que el Plan Bienal de 75 obras que ejecuta la Municipalidad con recursos propios busca consolidar un sistema integral de infraestructura, priorizando los corredores estratégicos para ordenar los flujos de tránsito y favorecer la inversión privada.
El enfoque apunta a intervenciones completas: renovación de redes de agua y cloacas, drenajes, iluminación y mejoras para vehículos, peatones y ciclistas, generando condiciones para nuevos emprendimientos inmobiliarios, comerciales e industriales.
Corredores estratégicos y obras que impulsan el desarrollo económico
Marcos Calvente detalló que los corredores intervenidos, o en proceso de intervención, conforman los ejes que articulan la movilidad interna y externa del departamento.
En el eje este-oeste: Mathus Hoyos, Godoy Cruz y Elpidio González. En el eje norte-sur: Mitre, Estrada–Sarmiento, Azcuénaga–Avellaneda, Tirasso–Holmberg–Tapón Moyano y Arturo González–Severo del Castillo.
Estas obras, señaló, están llamadas a convertirse en ejes de desarrollo económico, acompañadas por una inversión privada histórica en los sectores inmobiliario, comercial e industrial.
El intendente también destacó la importancia de la futura intervención del Acceso Este, cuya configuración actual genera una división entre el norte y el sur del departamento.
Con tres cruces para una población de 350.000 habitantes, la obra es clave para mejorar la conectividad y completar los objetivos del plan. Marcos Calvente afirmó que el Plan Bienal ya muestra resultados: “Pasamos de obras aisladas a un sistema de movilidad urbana, infraestructura y gestión integral para construir una ciudad más conectada, resiliente y preparada para el desarrollo”.
En pocas palabras
- Guaymallén: presentó su plan integral de obras viales para potenciar la movilidad.
- Infraestructura y tránsito: se priorizan corredores estratégicos para ordenar el tránsito y favorecer la inversión.
- Desarrollo económico: las obras buscan articular la movilidad interna y externa, impulsando el desarrollo económico.