Marcos Calvente: "Guaymallén pasa de obras aisladas a un sistema vial integral"

Las obras buscan articular la movilidad interna y externa, impulsando el desarrollo económico.

Corredores estratégicos y obras que impulsan el desarrollo económico

Marcos Calvente detalló que los corredores intervenidos, o en proceso de intervención, conforman los ejes que articulan la movilidad interna y externa del departamento.

En el eje este-oeste: Mathus Hoyos, Godoy Cruz y Elpidio González. En el eje norte-sur: Mitre, Estrada–Sarmiento, Azcuénaga–Avellaneda, Tirasso–Holmberg–Tapón Moyano y Arturo González–Severo del Castillo.

Estas obras, señaló, están llamadas a convertirse en ejes de desarrollo económico, acompañadas por una inversión privada histórica en los sectores inmobiliario, comercial e industrial.

El intendente también destacó la importancia de la futura intervención del Acceso Este, cuya configuración actual genera una división entre el norte y el sur del departamento.

Con tres cruces para una población de 350.000 habitantes, la obra es clave para mejorar la conectividad y completar los objetivos del plan. Marcos Calvente afirmó que el Plan Bienal ya muestra resultados: “Pasamos de obras aisladas a un sistema de movilidad urbana, infraestructura y gestión integral para construir una ciudad más conectada, resiliente y preparada para el desarrollo”.