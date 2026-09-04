Guaymallén avanza con la recuperación vial de calle Espejo en Dorrego

Las tareas incluyen la remoción completa de la carpeta asfáltica mediante una máquina fresadora, utilizada para retirar y triturar las capas superficiales del pavimento. Luego se aplicará una imprimación adhesiva que servirá de base para una nueva carpeta de rodamiento de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor.

La Municipalidad de Guaymallén ejecuta los trabajos con maquinaria y personal propio.

Mejoras para vecinos y circulación diaria en Dorrego

La colocación de la nueva carpeta asfáltica permitirá mejorar la circulación en este tramo y la calidad de vida de quienes viven en la zona. La obra se ejecuta con recursos, personal y maquinaria propia del municipio, que mantiene su parque automotor actualizado y cuenta con operarios capacitados para este tipo de trabajos.