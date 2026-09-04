La Municipalidad de Guaymallén comenzó los trabajos de recuperación vial en calle Espejo, en el distrito Dorrego, en el tramo comprendido entre Adolfo Calle y Moldes. La intervención busca revertir el desgaste de la antigua calzada, afectada tanto por el paso del tiempo como por reparaciones vinculadas a servicios.
Guaymallén avanza con la recuperación vial de calle Espejo en Dorrego
La Municipalidad de Guaymallén inició la repavimentación de calle Espejo en Dorrego para revertir el deterioro de la calzada y mejorar la circulación
Las tareas incluyen la remoción completa de la carpeta asfáltica mediante una máquina fresadora, utilizada para retirar y triturar las capas superficiales del pavimento. Luego se aplicará una imprimación adhesiva que servirá de base para una nueva carpeta de rodamiento de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor.
Mejoras para vecinos y circulación diaria en Dorrego
La colocación de la nueva carpeta asfáltica permitirá mejorar la circulación en este tramo y la calidad de vida de quienes viven en la zona. La obra se ejecuta con recursos, personal y maquinaria propia del municipio, que mantiene su parque automotor actualizado y cuenta con operarios capacitados para este tipo de trabajos.
Desde la Municipalidad de Guaymallén destacan que este frente de obra forma parte de una política de administración eficiente de los recursos, orientada a brindar mejores servicios y sostener la infraestructura vial del departamento.
Con esta intervención, Guaymallén continúa avanzando en la recuperación de calles y en el mantenimiento de la red vial, una tarea clave para garantizar accesos seguros y mejorar la movilidad en los barrios de Dorrego y del resto del departamento.
En pocas palabras
- Guaymallén: inició la repavimentación de calle Espejo en Dorrego para mejorar la circulación.
- Detalle de obra: se remueve la carpeta asfáltica y se aplica una nueva de 5 cm de concreto asfáltico.
- Recursos propios: la Municipalidad ejecuta los trabajos con maquinaria y personal propio.