Guaymallén autorizó una obra en Capilla del Rosario que había sido rechazada

El proyecto contempla la ampliación de una casa, cuatro locales comerciales y una oficina.

En primera instancia, la Dirección de Obras Privadas del municipio había rechazado el trámite por incumplimientos en el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), ocupación de retiros obligatorios y falta de cocheras. A pesar de que los propietarios presentaron modificaciones, el área técnica señaló que persistía la invasión de retiros por tratarse de un lote en esquina.

Resolución del Concejo Deliberante

Tras ser remitido al cuerpo deliberativo municipal, los ediles analizaron el expediente administrativo EXP-6739-2026 y determinaron que el pedido resultaba viable.

El Concejo Deliberante de Guaymallén dio luz verde a la excepción edilicia en Capilla del Rosario.

Mediante la sanción de la Ordenanza N.º 10381, firmada por las autoridades del Concejo, se dio luz verde definitiva para que el proyecto pueda ser tramitado y ejecutado en el predio mencionad