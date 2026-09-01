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Polémica

Guaymallén autorizó una obra en Capilla del Rosario que había sido rechazada

Pese a la denegatoria técnica inicial de Obras Privadas por invasión de retiros, el Concejo Deliberante avaló el pedido de los propietarios

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
La esquina de calles Higuerita y Silvano Rodríguez, en Capilla del Rosario, donde se ejecutará la obra beneficiada por la excepción.

La esquina de calles Higuerita y Silvano Rodríguez, en Capilla del Rosario, donde se ejecutará la obra beneficiada por la excepción.

El Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén oficializó la aprobación de un pedido de excepción a las normativas de edificación vigentes en el departamento. La medida autoriza a un grupo de particulares a avanzar con un proyecto de remodelación sobre un inmueble ubicado en una esquina estratégica de la comuna.

La normativa en cuestión exime al inmueble de cumplir de manera estricta con los parámetros fijados en la Ordenanza N.º 9169 del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (P.M.O.T.) y su modificatoria N.º 10136.

Detalles del proyecto y objeciones técnicas

La resolución alcanza a la propiedad identificada con el padrón municipal N.º 28519, frentista a las calles Higuerita y Silvano Rodríguez, en el distrito Capilla del Rosario. Allí se proyecta la ampliación de una vivienda unifamiliar, la construcción de cuatro locales comerciales y una oficina.

El proyecto contempla la ampliación de una casa, cuatro locales comerciales y una oficina.

El proyecto contempla la ampliación de una casa, cuatro locales comerciales y una oficina.

En primera instancia, la Dirección de Obras Privadas del municipio había rechazado el trámite por incumplimientos en el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), ocupación de retiros obligatorios y falta de cocheras. A pesar de que los propietarios presentaron modificaciones, el área técnica señaló que persistía la invasión de retiros por tratarse de un lote en esquina.

Resolución del Concejo Deliberante

Tras ser remitido al cuerpo deliberativo municipal, los ediles analizaron el expediente administrativo EXP-6739-2026 y determinaron que el pedido resultaba viable.

El Concejo Deliberante de Guaymallén dio luz verde a la excepción edilicia en Capilla del Rosario.

El Concejo Deliberante de Guaymallén dio luz verde a la excepción edilicia en Capilla del Rosario.

Mediante la sanción de la Ordenanza N.º 10381, firmada por las autoridades del Concejo, se dio luz verde definitiva para que el proyecto pueda ser tramitado y ejecutado en el predio mencionad

En pocas palabras

  • Guaymallén autorizó: obra en Capilla del Rosario pese a rechazo inicial.
  • Detalles del proyecto: incluye ampliación de vivienda, locales comerciales y oficina.
  • Decisión del Concejo: avaló el pedido de los propietarios con la Ordenanza N.º 10381.
Resumen generado por Thinkindot AI

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