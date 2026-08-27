Guaymallén sonó fuerte en homenaje a Marciano Cantero

Además, el subsecretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca, entregó discos de Mario Mátar en formato CD como obsequio para los presentes.

Diego Gareca, entregó discos de Mario Mátar en formato CD como obsequio para los presentes.

“Mi Marciano Favorito”, Ciudadano Ilustre de Guaymallén

Horacio “Marciano” Cantero nació el 25 de agosto de 1960, en Guaymallén. Vivió parte de su infancia en el distrito San José.

Su carrera, tanto dentro de los Enanitos Verdes como sus trabajos solistas y colaboraciones con otros músicos consagrados, ha sido reconocida en diferentes partes del mundo, transformándose en un ícono del rock latino.

En enero de 2019, en el marco de la Vendimia departamental, fue declarado Ciudadano Ilustre de Guaymallén y brindó un show inolvidable en la Rotonda de Salcedo.

Falleció en Mendoza el 8 de septiembre de 2022, a los 62 años, dejando un gran legado para la cultura argentina.