En el marco de la propuesta impulsada por el Gobierno de la provincia, este martes se desarrolló la iniciativa “Mendoza suena fuerte”, un día para que la música mendocina colmara radios, canales, plataformas, redes sociales y eventos. Guaymallén se unió a la propuesta y llevó adelante una actividad especial.
Guaymallén sonó fuerte en homenaje a Marciano Cantero
La iniciativa “Mendoza suena fuerte” rindió homenaje a Marciano Cantero en Guaymallén con música en vivo en la Escuela de Rock Mario Mátar
La idea surgió con el fin de conmemorar el nacimiento de Marciano Cantero, un ícono de la música mendocina que, de la mano de los Enanitos Verdes, pudo traspasar fronteras y convertirse en un referente del rock latinoamericano.
De este modo, la Municipalidad de Guaymallén se unió a la propuesta y llevó adelante una actividad especial en la sede de la Escuela de Rock Mario Mátar. Allí, se vivió una tarde de música y agasajos con canciones de Marciano Cantero y Mario Mátar interpretadas por ensambles integrados por profesores y alumnos de la institución.
Además, el subsecretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca, entregó discos de Mario Mátar en formato CD como obsequio para los presentes.
“Mi Marciano Favorito”, Ciudadano Ilustre de Guaymallén
Horacio “Marciano” Cantero nació el 25 de agosto de 1960, en Guaymallén. Vivió parte de su infancia en el distrito San José.
Su carrera, tanto dentro de los Enanitos Verdes como sus trabajos solistas y colaboraciones con otros músicos consagrados, ha sido reconocida en diferentes partes del mundo, transformándose en un ícono del rock latino.
En enero de 2019, en el marco de la Vendimia departamental, fue declarado Ciudadano Ilustre de Guaymallén y brindó un show inolvidable en la Rotonda de Salcedo.
Falleció en Mendoza el 8 de septiembre de 2022, a los 62 años, dejando un gran legado para la cultura argentina.
En pocas palabras
- Homenaje a Marciano Cantero: la iniciativa “Mendoza suena fuerte” recordó al músico en Guaymallén.
- Música y Legado: se realizaron recitales con canciones de Cantero y Mario Mátar en la Escuela de Rock Mario Mátar.
- Reconocimiento Local: Marciano Cantero, ícono del rock latino, había sido declarado Ciudadano Ilustre de Guaymallén en 2019.