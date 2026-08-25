La Municipalidad de Guaymallén invita a participar de una nueva edición de la Fiesta y Encuentro de las Colectividades, uno de los eventos culturales más importantes de la provincia, que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes. Las entidades interesadas en participar tendrán tiempo de inscribirse hasta el 16 de septiembre, de manera virtual.
Se abre la convocatoria para participar de las Colectividades 2026
Las entidades y puestos gastronómicos interesados en participar tendrán tiempo de inscribirse hasta el 16 de septiembre, de manera virtual
Del 9 al 11 de octubre, el Boulevard Dorrego volverá a convertirse en un gran escenario de integración, diversidad y tradición, donde las distintas comunidades compartirán con el público su gastronomía típica, artesanías, expresiones culturales y espectáculos artísticos.
Las colectividades interesadas en ser parte de la edición 2026 deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en las BASES Y CONDICIONES, entre los que se contempla:
- Presentar un número artístico por jornada, que formará parte de la programación del escenario principal.
- Contar con un stand cultural que represente y refleje la identidad del país o comunidad.
- Proponer una oferta gastronómica típica.
- Presentar la documentación requerida, incluyendo Personería Jurídica y/o Carta Consular, junto con una ficha de antecedentes comprobables de participación en ediciones anteriores.
Además, los puestos gastronómicos, food trucks y cerveceros artesanales podrán anotarse cumpliendo también con los requisitos que se detallan en las Bases y Condiciones, entre los cuales se destacan las óptimas condiciones bromatológicas y de higiene y seguridad del stand.
Inscripciones a las Colectividades 2026
Los interesados en participar deberán consultar previamente las BASES Y CONDICIONES – COLECTIVIDADES, GASTRONÓMICOS Y CERVECEROS 2026, que se adjuntan a esta convocatoria.
Y deberán realizar la preinscripción a través del siguiente link: INSCRIPCIONES COLECTIVIDADES 2026
La presentación de la inscripción no garantiza la participación, debido a que los cupos son limitados y la selección se realizará de acuerdo con los criterios establecidos.
- Fecha límite de inscripción: 16 de septiembre de 2026 a las 23:59h
En pocas palabras
- Convocatoria abierta: la Municipalidad de Guaymallén llama a inscripción para la Fiesta y Encuentro de las Colectividades 2026.
- Plazo y lugar: las inscripciones cierran el 16 de septiembre de 2026, realizándose de forma virtual.
- Requisitos: se deben cumplir bases y condiciones, incluyendo un número artístico y oferta gastronómica típica.