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Convocatoria abierta

Se abre la convocatoria para participar de las Colectividades 2026

Las entidades y puestos gastronómicos interesados en participar tendrán tiempo de inscribirse hasta el 16 de septiembre, de manera virtual

Por UNO
La Municipalidad de Guaymallén llama a inscripción para la Fiesta y Encuentro de las Colectividades 2026.

La Municipalidad de Guaymallén llama a inscripción para la Fiesta y Encuentro de las Colectividades 2026.

La Municipalidad de Guaymallén invita a participar de una nueva edición de la Fiesta y Encuentro de las Colectividades, uno de los eventos culturales más importantes de la provincia, que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes. Las entidades interesadas en participar tendrán tiempo de inscribirse hasta el 16 de septiembre, de manera virtual.

Del 9 al 11 de octubre, el Boulevard Dorrego volverá a convertirse en un gran escenario de integración, diversidad y tradición, donde las distintas comunidades compartirán con el público su gastronomía típica, artesanías, expresiones culturales y espectáculos artísticos.

Las colectividades interesadas en ser parte de la edición 2026 deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en las BASES Y CONDICIONES, entre los que se contempla:

  • Presentar un número artístico por jornada, que formará parte de la programación del escenario principal.
  • Contar con un stand cultural que represente y refleje la identidad del país o comunidad.
  • Proponer una oferta gastronómica típica.
  • Presentar la documentación requerida, incluyendo Personería Jurídica y/o Carta Consular, junto con una ficha de antecedentes comprobables de participación en ediciones anteriores.
Las inscripciones cierran el 16 de septiembre de 2026, realizándose de forma virtual.

Las inscripciones cierran el 16 de septiembre de 2026, realizándose de forma virtual.

Además, los puestos gastronómicos, food trucks y cerveceros artesanales podrán anotarse cumpliendo también con los requisitos que se detallan en las Bases y Condiciones, entre los cuales se destacan las óptimas condiciones bromatológicas y de higiene y seguridad del stand.

Inscripciones a las Colectividades 2026

Los interesados en participar deberán consultar previamente las BASES Y CONDICIONES – COLECTIVIDADES, GASTRONÓMICOS Y CERVECEROS 2026, que se adjuntan a esta convocatoria.

Y deberán realizar la preinscripción a través del siguiente link: INSCRIPCIONES COLECTIVIDADES 2026

La presentación de la inscripción no garantiza la participación, debido a que los cupos son limitados y la selección se realizará de acuerdo con los criterios establecidos.

  • Fecha límite de inscripción: 16 de septiembre de 2026 a las 23:59h

En pocas palabras

  • Convocatoria abierta: la Municipalidad de Guaymallén llama a inscripción para la Fiesta y Encuentro de las Colectividades 2026.
  • Plazo y lugar: las inscripciones cierran el 16 de septiembre de 2026, realizándose de forma virtual.
  • Requisitos: se deben cumplir bases y condiciones, incluyendo un número artístico y oferta gastronómica típica.
Resumen generado por Thinkindot AI

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