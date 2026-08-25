Se abre la convocatoria para participar de las Colectividades 2026

Presentar un número artístico por jornada, que formará parte de la programación del escenario principal.

Contar con un stand cultural que represente y refleje la identidad del país o comunidad.

Proponer una oferta gastronómica típica.

Presentar la documentación requerida, incluyendo Personería Jurídica y/o Carta Consular, junto con una ficha de antecedentes comprobables de participación en ediciones anteriores.

Las inscripciones cierran el 16 de septiembre de 2026, realizándose de forma virtual.

Además, los puestos gastronómicos, food trucks y cerveceros artesanales podrán anotarse cumpliendo también con los requisitos que se detallan en las Bases y Condiciones, entre los cuales se destacan las óptimas condiciones bromatológicas y de higiene y seguridad del stand.

Inscripciones a las Colectividades 2026

Los interesados en participar deberán consultar previamente las BASES Y CONDICIONES – COLECTIVIDADES, GASTRONÓMICOS Y CERVECEROS 2026, que se adjuntan a esta convocatoria.

Y deberán realizar la preinscripción a través del siguiente link: INSCRIPCIONES COLECTIVIDADES 2026

La presentación de la inscripción no garantiza la participación, debido a que los cupos son limitados y la selección se realizará de acuerdo con los criterios establecidos.