El pronóstico para los próximos días: alertas por viento Zonda, frío polar y nevadas

Ingreso de frente frío polar y marcas de invierno en el país

Las proyecciones difundidas por el portal especializado Meteored, sustentadas en los análisis del modelo numérico ECMWF, anticipan que a partir del domingo 6 de septiembre una masa de aire gélido avanzará velozmente sobre el territorio nacional.

Esto también fue confirmado por los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, que también registran una caída abrupta de la temperatura en gran parte del país.