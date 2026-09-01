El inicio de septiembre estará dominado por un fuerte contraste meteorológico en la Argentina. Durante las próximas jornadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se combinarán temperaturas elevadas con alerta por viento Zonda y nevadas en la cordillera, antes de la llegada de una masa de aire frío de origen polar que provocará un desplome térmico generalizado hacia el fin de semana.
El pronóstico para los próximos días: alertas por viento Zonda, frío polar y nevadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por Zonda y nevadas y adelantó un potente frío polar para los próximos días, más cerca del fin de semana
Ingreso de frente frío polar y marcas de invierno en el país
Las proyecciones difundidas por el portal especializado Meteored, sustentadas en los análisis del modelo numérico ECMWF, anticipan que a partir del domingo 6 de septiembre una masa de aire gélido avanzará velozmente sobre el territorio nacional.
Esto también fue confirmado por los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, que también registran una caída abrupta de la temperatura en gran parte del país.
El mapa térmico proyecta anomalías negativas destacadas sobre la franja central, Cuyo y el norte patagónico:
- Descenso térmico: Se registrarán temperaturas entre 6 °C y 10 °C por debajo de los valores normales para el inicio del mes. Las provincias más afectadas serán Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza.
- Precipitaciones escasas: La masa de aire se desplazará con bajo contenido de humedad. Los acumulados de lluvia resultarán inferiores a los 10 mm en la mayor parte del centro y norte del país.
- Riesgo de heladas: La estabilidad atmosférica y el cielo despejado tras el paso del frente favorecerán la reaparición de heladas agrícolas, encendiendo la preocupación en los sectores productivos en plena transición hacia la primavera.
Alertas del SMN para Mendoza: viento Zonda y nevadas
En la provincia de Mendoza, las jornadas previas al frente polar estarán marcadas por condiciones de alta inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó advertencias oficiales para el sector occidental y sur de la provincia:
- Alerta por viento Zonda: Se prevé la presencia de Zonda durante la tarde del martes 1 y a lo largo del miércoles 2 de septiembre. La afectación principal se concentrará en el departamento de Malargüe y zonas de precordillera, elevando de forma temporal las marcas máximas.
- Alerta amarilla por nevadas: Para la jornada del miércoles 2, el organismo nacional emitió un aviso por nevadas persistentes en la zona cordillerana, con acumulación de nieve e inestabilidad en los pasos internacionales.
El pronóstico extendido día por día para Mendoza
La evolución del tiempo en el llano provincial reflejará el salto térmico entre el calor seco prefrontal y la irrupción gélida posterior:
- Martes 1 de septiembre: Tiempo templado con ascenso de la temperatura y viento Zonda en el sur provincial. Mínima: 8 °C | Máxima: 23 °C.
- Miércoles 2 de septiembre: Jornada cálida e inestable. Zonda en Malargüe, alerta por nieve en montaña y ráfagas de 51 a 59 km/h por la tarde/noche en el llano. Mínima: 10 °C | Máxima: 27 °C.
- Jueves 3 de septiembre: Ingreso del frente frío con rotación del viento al sur y ráfagas de 42 a 50 km/h en la mañana. Mínima: 9 °C | Máxima: 18 °C.
- Viernes 4 de septiembre: Marcado descenso térmico y cielo parcialmente nublado. Mínima: 6 °C | Máxima: 16 °C.
- Sábado 5 de septiembre: Ambiente frío a fresco durante todo el día. Mínima: 7 °C | Máxima: 16 °C.
- Domingo 6 de septiembre: Ingreso pleno del aire polar con un desplome de la temperatura. Mínima: 3 °C | Máxima: 7 °C.
- Lunes 7 de septiembre: Mañana helada en zonas rurales y paulatina recuperación por la tarde. Mínima: 1 °C | Máxima: 14 °C.
En pocas palabras
- Alerta meteorológica: El Servicio Meteorológico Nacional anticipa alerta por viento Zonda y nevadas.
- Frío polar: Se espera un descenso drástico de temperatura hacia el fin de semana.
- Pronóstico Mendoza: El martes y miércoles habrá Zonda y nevadas, seguido de un marcado descenso térmico.