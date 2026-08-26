Por momentos de débil a moderado y por instantes con mucha fuerza el viento Zonda se hizo sentir este miércoles en Mendoza aunque no con la bravura que algunos pronosticaron.
El viento Zonda en Mendoza obligó a casi 30 intervenciones de Defensa Civil
Durante casi 6 horas el viento Zonda sopló con intensidad. La zona más afectada fue Guaymallén
Desde las primeras horas de la mañana hasta pasado el mediodía fue cuando las ráfagas fueron más fuertes y provocaron algunos incidentes como caídas de árboles y cables, con mayor presencia en Guaymallén y en Las Heras.
Desde Defensa Civil se reportaron 29 intervenciones de organismos municipales, bomberos y otros organismos provinciales
El Zonda empezó de madrugada
Los mendocinos se encontraron con el viento Zonda cuando estaban despertando. Se manifestó primero en Malargüe, para continuar por el Sur, Valle de Uco y el Gran Mendoza. Las ráfagas llegaron a alcanzar los 50 kilómetros por hora.
El hecho quizás más impactante fue la caída de una rama de grandes dimensiones sobre una vivienda de la calle José María Videla, de Las Heras. Como consecuencia se produjo la rotura del techo de la casa.
Entre las 7 y las 12.30, los equipos municipales y provinciales debieron responder a caídas de árboles, postes derribados y varios focos de incendio en zonas rurales, según el reporte oficial elaborado por el Centro Operativo de Emergencias.
Las Heras
- Árboles y ramas caídas: 6
- Postes caídos: 1
- Incendio de campo: 2
Luján
- Postes caídos: 2
- Árboles y ramas caídas: 1
Godoy Cruz
- Árboles y ramas caídas: 5
Guaymallén
- Árboles y ramas caídas: 1
- -rboles por caer: 5
- Postes caídos: 2
- Incendios de campo: 3
Capital
- Árboles y ramas caídas: 1
Total de novedades por los coordinadores municipales: 29 intervenciones.
Lo que viene
En pocas palabras
- Viento Zonda: El fenómeno azotó Mendoza durante casi 6 horas, afectando principalmente a Guaymallén y Las Heras.
- Intervenciones de emergencia: Defensa Civil registró 29 intervenciones por caídas de árboles, postes y algunos incendios.
- Daños materiales: Se reportaron daños en viviendas y cortes de luz debido a la fuerza de las ráfagas.