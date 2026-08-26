El viento Zonda en Mendoza obligó a casi 30 intervenciones de Defensa Civil

El Zonda empezó de madrugada

Los mendocinos se encontraron con el viento Zonda cuando estaban despertando. Se manifestó primero en Malargüe, para continuar por el Sur, Valle de Uco y el Gran Mendoza. Las ráfagas llegaron a alcanzar los 50 kilómetros por hora.

El hecho quizás más impactante fue la caída de una rama de grandes dimensiones sobre una vivienda de la calle José María Videla, de Las Heras. Como consecuencia se produjo la rotura del techo de la casa.

Entre las 7 y las 12.30, los equipos municipales y provinciales debieron responder a caídas de árboles, postes derribados y varios focos de incendio en zonas rurales, según el reporte oficial elaborado por el Centro Operativo de Emergencias.

Las Heras

Árboles y ramas caídas: 6

Postes caídos: 1

Incendio de campo: 2

Luján

Postes caídos: 2

Árboles y ramas caídas: 1

Godoy Cruz

Árboles y ramas caídas: 5

Guaymallén

Árboles y ramas caídas: 1

-rboles por caer: 5

Postes caídos: 2

Incendios de campo: 3

Capital

Árboles y ramas caídas: 1

Total de novedades por los coordinadores municipales: 29 intervenciones.

Lo que viene