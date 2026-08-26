Suspendieron las clases por el viento Zonda en Lavalle: cuál es la situación en otros departamentos

La decisión alcanzó a las escuelas de todos los niveles y modalidades de esas zonas y fue adoptada debido a los pronósticos meteorológicos que hablan de un contexto de cierto riesgo para alumnos y docentes.

Según informó la DGE, la medida se tomó siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, con el objetivo de evitar los efectos que pueden producir las fuertes ráfagas y el polvo en suspensión.