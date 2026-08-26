Suspendieron las clases por el viento Zonda en Lavalle: cuál es la situación en otros departamentos

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales durante el turno tarde de este miércoles 26 de agosto en el departamento de Lavalle y en las localidades de Potrerillos, en Luján de Cuyo, y La Carrera, en Tupungato. La causa son las fuertes ráfagas de viento Zonda que se registran desde la mañana en buena parte de la provincia.
La decisión alcanzó a las escuelas de todos los niveles y modalidades de esas zonas y fue adoptada debido a los pronósticos meteorológicos que hablan de un contexto de cierto riesgo para alumnos y docentes.
Según informó la DGE, la medida se tomó siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, con el objetivo de evitar los efectos que pueden producir las fuertes ráfagas y el polvo en suspensión.
Cómo continuará la actividad escolar
Aunque no habrá clases presenciales durante la tarde en las localidades mencionadas, la actividad educativa deberá continuar de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza.
La suspensión quedó limitada a Lavalle, Potrerillos y La Carrera. En el resto de la provincia, el servicio educativo se desarrollará con total normalidad, según indicó el organismo provincial.
En pocas palabras
- Clases suspendidas: las clases presenciales se suspendieron en Lavalle por el viento Zonda.
- Actividad virtual: la actividad educativa continuará de forma virtual en las zonas afectadas.
- Resto de Mendoza: en el resto de la provincia, las clases se dictarán con normalidad.