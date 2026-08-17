Por las nevadas, la DGE confirmó la suspensión de clases este martes en Malargüe y El Sosneado

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este martes 18 se suspenden las clases presenciales en todas las escuelas del departamento de Malargüe y en la localidad de El Sosneado (San Rafael).
La medida obedece a la presencia de intensas nevadas, las bajas temperaturas extremas y la acumulación de hielo en las rutas y caminos de acceso en la zona sur de la provincia de Mendoza. Hasta el momento, la suspensión es solo para el turno mañana. Todavía no se conoce información sobre qué ocurrirá en el turno tarde y vespertino.
¿Cómo van a cursar los alumnos este martes 18 en Malargüe y El Sosneado?
Además, desde la DGE confirmaron que la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.
La medida se tomó debido a los registros meteorológicos que confirmaron nevadas, bajas temperaturas e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.
¿Cómo estará el tiempo en Malargüe durante los próximos días?
El avance de un frente frío sobre diversos sectores cercanos a la cordillera generó importantes acumulaciones de nieve y heladas severas. Por ejemplo, el departamento de Malargüe tendrá una semana repleta de precipitaciones.
Por ejemplo, para este martes 18 se espera una mínima de -2°C, mientras que el miércoles 19 se espera una mínima de entre 0 a 1°C.
Esta situación dificulta el tránsito vehicular y complica el acceso a los establecimientos educativos, especialmente en zonas rurales y de alta montaña. Desde Defensa Civil y la Dirección Provincial de Vialidad recomendaron a los conductores extremar las precauciones, evitar viajes que no sean de carácter urgente y consultar de forma permanente el estado de las rutas antes de desplazarse.
En pocas palabras
- Suspensión de clases: la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales en Malargüe y El Sosneado.
- Causas: la medida se debe a las intensas nevadas, bajas temperaturas y la acumulación de hielo en rutas.
- Modalidad virtual: la actividad escolar se desarrollará de forma virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.