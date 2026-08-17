Por las nevadas, la DGE confirmó la suspensión de clases este martes en Malargüe y El Sosneado

La medida se tomó debido a los registros meteorológicos que confirmaron nevadas, bajas temperaturas e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.

¿Cómo estará el tiempo en Malargüe durante los próximos días?

El avance de un frente frío sobre diversos sectores cercanos a la cordillera generó importantes acumulaciones de nieve y heladas severas. Por ejemplo, el departamento de Malargüe tendrá una semana repleta de precipitaciones.

Por ejemplo, para este martes 18 se espera una mínima de -2°C, mientras que el miércoles 19 se espera una mínima de entre 0 a 1°C.

Esta situación dificulta el tránsito vehicular y complica el acceso a los establecimientos educativos, especialmente en zonas rurales y de alta montaña. Desde Defensa Civil y la Dirección Provincial de Vialidad recomendaron a los conductores extremar las precauciones, evitar viajes que no sean de carácter urgente y consultar de forma permanente el estado de las rutas antes de desplazarse.