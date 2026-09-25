Suarez, tras la salida de Mendoza de la Zona Fría: "Es injusto"

Sobre el trabajo que se hizo en el Congreso durante estos meses y su posición en contra de la reforma, el ex gobernador contó como un mérito que “logramos que pasara todo el invierno sin que se tratara", aunque no consiguieron –junto con su compañera de banca Juri- introducir variantes en el texto del proyecto de Nación para que Mendoza o al menos algunos departamentos más mantuviesen el régimen de descuentos.

Suarez señaló que habló del tema con Alfredo Cornejo antes de la votación: "Íbamos a hacer lo posible porque Mendoza estuviese incluida, o al menos que se analizara otro criterio", explicó.

El frío patagónico de Mendoza no alcanzó para ser “zona fría”

Uno de los cuestionamientos centrales de Rodolfo Suarez es sobre el criterio utilizado por Nación para definir las zonas alcanzadas por el beneficio de Zona Fría.

"Intentamos demostrar que hay zonas de Mendoza que tienen frío patagónico", afirmó.

Para el senador, el problema fue que la discusión terminó incorporando otros criterios gracias a una negociación con otras provincias para darles un beneficio por zona cálida, lo que, a su entender, terminó generando una división: " El criterio debería haber sido más justo para todos".

Mendoza, de hecho, quedó mayormente afuera de Zona Fría y también excluida de la promesa del gobierno nacional de crear beneficios por Zona Cálida.

Nuevo esquema de Zona Fría, también con aumentos

El nuevo esquema de Zona Fría restringe el régimen territorial que Mendoza había conseguido en 2021. En la provincia, solo Malargüe quedó comprendido por su condición geográfica, mientras que el resto de los usuarios deberá acreditar eventualmente condiciones socioeconómicas para acceder a diferentes subsidios.

De todas maneras, tal como explicó el senador, la reforma no implica solamente que algunos usuarios pierdan el beneficio, sino que aun los que lo conservaron, sufrirán fuertes aumentos.

"La boleta de gas tiene distintos componentes. El descuento por Zona Fría antes de la reforma era sobre el total de la factura: el valor del gas, la distribución y los impuestos. Ahora solo será sobre el valor del gas", explicó.

Por eso, advirtió: "Aquellos que quedaron con subsidio en el país van a sufrir un aumento".

La candidatura de Rodolfo Suarez en Capital y su apoyo a Ulpiano

Por otra parte, Suarez reconoció la posibilidad de volver a competir por la intendencia de Ciudad de Mendoza: "Es una de las posibilidades que existe. La estoy analizando con el equipo", dijo.

La definición llega pocos días después de que Diario UNO publicara que el ex gobernador ya tiene decidido competir por la intendencia de Capital, donde fue jefe comunal entre 2014 y 2019. Su eventual postulación reacomoda la interna de Cambia Mendoza y las aspiraciones de otros dirigentes del oficialismo.

En la entrevista, Rodolfo Suarez destacó la “buena recepción” que encuentra entre los vecinos de la Ciudad y su gusto por la gestión municipal. Pero, además de su propia candidatura, el senador ya le puso nombre y apellido a su candidato para la sucesión de Alfredo Cornejo en la gobernación: Ulpiano Suarez.

"También estoy trabajando por la candidatura a gobernador de Ulpiano, que tiene experiencia, que es un buen candidato", señaló. "Esto no tiene que ver con el parentesco sino con la experiencia en gobernar buena que tiene Ulpiano. No tengo ninguna duda de que es el mejor candidato", afirmó.