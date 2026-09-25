Suarez, tras la salida de Mendoza de la Zona Fría: "Es injusto"

El senador nacional Rodolfo Suarez lamentó la reforma del régimen de Zona Fría que el Congreso convirtió en ley y aseguró que “intentaron”, junto con Mariana Juri, que Mendoza mantuviese el subsidio en las facturas de gas.
"Como senadores representamos a los mendocinos, más allá de cualquier posición política partidaria. Creemos que es injusto que Mendoza no tenga el subsidio, es una zona fría y luchamos en el 2021 por la ley", sostuvo Suarez en una entrevista con Radio Nihuil.
La reforma fue aprobada por el Senado por 38 votos contra 8 y deja a Malargüe como el único departamento mendocino que conserva el beneficio por criterio geográfico. Más de 400.000 hogares de la provincia perderán los descuentos automáticos que tenían bajo el régimen anterior y deberán encuadrarse, si corresponde, en el esquema de subsidios focalizados. Suarez y Juri fueron los dos votos mendocinos en contra. Anabel Fernández Sagasti estuvo ausente por maternidad.
Sobre el trabajo que se hizo en el Congreso durante estos meses y su posición en contra de la reforma, el ex gobernador contó como un mérito que “logramos que pasara todo el invierno sin que se tratara", aunque no consiguieron –junto con su compañera de banca Juri- introducir variantes en el texto del proyecto de Nación para que Mendoza o al menos algunos departamentos más mantuviesen el régimen de descuentos.
Suarez señaló que habló del tema con Alfredo Cornejo antes de la votación: "Íbamos a hacer lo posible porque Mendoza estuviese incluida, o al menos que se analizara otro criterio", explicó.
El frío patagónico de Mendoza no alcanzó para ser “zona fría”
Uno de los cuestionamientos centrales de Rodolfo Suarez es sobre el criterio utilizado por Nación para definir las zonas alcanzadas por el beneficio de Zona Fría.
"Intentamos demostrar que hay zonas de Mendoza que tienen frío patagónico", afirmó.
Para el senador, el problema fue que la discusión terminó incorporando otros criterios gracias a una negociación con otras provincias para darles un beneficio por zona cálida, lo que, a su entender, terminó generando una división: " El criterio debería haber sido más justo para todos".
Mendoza, de hecho, quedó mayormente afuera de Zona Fría y también excluida de la promesa del gobierno nacional de crear beneficios por Zona Cálida.
Nuevo esquema de Zona Fría, también con aumentos
El nuevo esquema de Zona Fría restringe el régimen territorial que Mendoza había conseguido en 2021. En la provincia, solo Malargüe quedó comprendido por su condición geográfica, mientras que el resto de los usuarios deberá acreditar eventualmente condiciones socioeconómicas para acceder a diferentes subsidios.
De todas maneras, tal como explicó el senador, la reforma no implica solamente que algunos usuarios pierdan el beneficio, sino que aun los que lo conservaron, sufrirán fuertes aumentos.
"La boleta de gas tiene distintos componentes. El descuento por Zona Fría antes de la reforma era sobre el total de la factura: el valor del gas, la distribución y los impuestos. Ahora solo será sobre el valor del gas", explicó.
Por eso, advirtió: "Aquellos que quedaron con subsidio en el país van a sufrir un aumento".
La candidatura de Rodolfo Suarez en Capital y su apoyo a Ulpiano
Por otra parte, Suarez reconoció la posibilidad de volver a competir por la intendencia de Ciudad de Mendoza: "Es una de las posibilidades que existe. La estoy analizando con el equipo", dijo.
La definición llega pocos días después de que Diario UNO publicara que el ex gobernador ya tiene decidido competir por la intendencia de Capital, donde fue jefe comunal entre 2014 y 2019. Su eventual postulación reacomoda la interna de Cambia Mendoza y las aspiraciones de otros dirigentes del oficialismo.
En la entrevista, Rodolfo Suarez destacó la “buena recepción” que encuentra entre los vecinos de la Ciudad y su gusto por la gestión municipal. Pero, además de su propia candidatura, el senador ya le puso nombre y apellido a su candidato para la sucesión de Alfredo Cornejo en la gobernación: Ulpiano Suarez.
"También estoy trabajando por la candidatura a gobernador de Ulpiano, que tiene experiencia, que es un buen candidato", señaló. "Esto no tiene que ver con el parentesco sino con la experiencia en gobernar buena que tiene Ulpiano. No tengo ninguna duda de que es el mejor candidato", afirmó.
En pocas palabras
- Rodolfo Suarez: el senador nacional calificó como "injusta" la reforma de Zona Fría que excluye a Mendoza.
- Impacto en Mendoza: más de 400.000 hogares perderán el subsidio, quedando solo Malargüe con el beneficio geográfico.
- Otras candidaturas: suarez analiza postularse a intendente de Capital y apoya la candidatura a gobernador de Ulpiano Suarez.