En verde, los que votaron a favor de la reforma del Banco Central. Entre ellos están los radicales mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri. Foto: Senado de la Nación

Tensión en la antesala por los recortes a la Zona Fría

Más allá del debate monetario, la atención de la provincia estaba concentrada en el tramo posterior de la sesión, donde se incluyó el tratamiento del proyecto de ley que busca reestructurar y limitar el régimen de subsidios al gas por Zona Fría.

La iniciativa del gobierno nacional pretende focalizar el beneficio casi exclusivamente en la región patagónica, la Puna y Malargüe, dejando fuera al resto de los municipios mendocinos y a más de un millón de usuarios a nivel nacional. La medida generó fuertes contrapuntos y resistencias en los bloques opositores y provinciales, que cuestionaron el impacto tarifario sobre las familias y pymes del resto de la provincia. Pero finalmente se aprobó pasadas las 19.

Es más: en este tema Suarez y Juri habían adelantado su voto negativo.

El Senado aprobó por mayoría la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto vuelve a Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Un BCRA enfocado en frenar la inflación

Durante la discusión sobre la entidad monetaria, la bancada oficialista fundamentó que las modificaciones resultan indispensables para blindar la independencia del Banco Central frente a las necesidades financieras de los gobiernos de turno y garantizar la preservación del valor del peso.

Con los cambios aprobados por la Cámara Alta, la iniciativa retornará a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará ratificar las modificaciones para convertir formalmente en ley la nueva Carta Orgánica del BCRA.