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El Senado aprobó por mayoría la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Los senadores radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri respaldaron las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Patricia Bullrich fue la voz cantante del oficiliamo para defender el proyecto de reforma del Banco Central.

Patricia Bullrich fue la voz cantante del oficiliamo para defender el proyecto de reforma del Banco Central.

Foto: Noticias Argentinas

El Senado de la Nación dio luz verde este jueves a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca prohibir el financiamiento directo al Tesoro Nacional y consolidar la política de emisión cero.

La votación contó con el respaldo de los senadores radicales por Mendoza, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, quienes sumaron sus votos al bloque oficialista para asegurar la aprobación en el recinto. No participó la representante kirchnerista Anabel Ferández Sagasti, quien el martes dio a luz a su primer hijo, Astor.

Pese al acompañamiento mayoritario en general, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados en segunda revisión, debido a que se introdujo un cambio sustancial respecto de la redacción original: los bloques acordaron modificar el artículo sobre el mecanismo de remoción de los directores del organismo, eliminando la exigencia de mayorías calificadas que requería el texto proveniente de la Cámara Baja.

En verde, los que votaron a favor de la reforma del Banco Central. Entre ellos están los radicales mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri.

En verde, los que votaron a favor de la reforma del Banco Central. Entre ellos están los radicales mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri.

Tensión en la antesala por los recortes a la Zona Fría

Más allá del debate monetario, la atención de la provincia estaba concentrada en el tramo posterior de la sesión, donde se incluyó el tratamiento del proyecto de ley que busca reestructurar y limitar el régimen de subsidios al gas por Zona Fría.

La iniciativa del gobierno nacional pretende focalizar el beneficio casi exclusivamente en la región patagónica, la Puna y Malargüe, dejando fuera al resto de los municipios mendocinos y a más de un millón de usuarios a nivel nacional. La medida generó fuertes contrapuntos y resistencias en los bloques opositores y provinciales, que cuestionaron el impacto tarifario sobre las familias y pymes del resto de la provincia. Pero finalmente se aprobó pasadas las 19.

Es más: en este tema Suarez y Juri habían adelantado su voto negativo.

El Senado aprobó por mayoría la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto vuelve a Diputados.

El Senado aprobó por mayoría la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto vuelve a Diputados.

Un BCRA enfocado en frenar la inflación

Durante la discusión sobre la entidad monetaria, la bancada oficialista fundamentó que las modificaciones resultan indispensables para blindar la independencia del Banco Central frente a las necesidades financieras de los gobiernos de turno y garantizar la preservación del valor del peso.

Con los cambios aprobados por la Cámara Alta, la iniciativa retornará a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará ratificar las modificaciones para convertir formalmente en ley la nueva Carta Orgánica del BCRA.

En pocas palabras

  • El Senado aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, prohibiendo el financiamiento directo al Tesoro Nacional.
  • Senadores radicales mendocinos respaldaron la iniciativa, pero anticiparon su voto negativo al recorte de subsidios por Zona Fría.
  • La reforma del BCRA volverá a Diputados, mientras se evalúa el impacto del ajuste en la Zona Fría que excluiría a varios municipios.
Resumen generado por Thinkindot AI

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