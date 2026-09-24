Zona Fría: Rodolfo Suarez y Mariana Juri adelantaron que rechazarán el recorte del subsidio de gas

Y les criticó a sus socios libertarios: "Una cosa es mejorar la política energética y otra muy distinta es resolver una cuestión nacional pasándoles la factura a los mendocinos".

Tanto Suarez, como su compañera de bloque, Mariana Juri dedicaron varios días a hacer aportes al proyecto libertario que ya tiene media sanción de Diputados, pero ninguno de ellos fueron sumados en el dictamen de las 2 comisiones que lo llevaron al recinto del Senado.

Rodolfo Suarez y Mariana Juri adelantaron que votarán en contra del proyecto libertario de recorte del subsidio de Zona Fría.

Es más, Juri integra las dos comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y de Presupuesto y Hacienda del Senado, pero no firmó el dictamen de mayoría que le allanó el camino al proyecto de recorte del subsidio para que se debatiera este jueves.

Ante la consulta de Diario UNO, Mariana Juri también confirmó que llegado el momento de la votación, también rechazará el proyecto que recorta Zona Fría.

Hay que decir que la tercera senadora nacional por Mendoza, la peronista Anabel Fernández Sagasti no podrá votar porque está de licencia por haber sido madre hace 2 días. De igual manera, en su momento rechazó de cuajo el proyecto y hasta colaboró con proyectos alternativos que no fueron contemplados por los libertarios.

Si se recorta Zona Fría, unos 400.000 mendocinos pierden el subsidio

El proyecto de La Libertad Avanza para recortar el subsidio que otorga Zona Fría haría que unas 400.000 familias mendocinas pierdan el descuento que hoy tienen en la factura de gas.

Sólo prevé que lo conserve la comuna de Malargüe, por lo que el resto de la provincia perdería el subsidio de entre el 30% y el 50% que tienen hasta ahora.

De aprobarse, se podría reglamentar en octubre, con lo cual se amortiguaría el impacto inmediato en el bolsillo de los mendocinos, ya que pasó el invierno cuando la factura de gas es más cara porque crece el consumo.