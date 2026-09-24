"Es injusto para los mendocinos" ese fue el principal argumento que usó el senador nacional Rodolfo Suarez para adelantar que votará en contra del recorte del subsidio de Zona Fría. Su par de bloque, Mariana Juri también lo rechazará cuando llegue el momento de votar.
Zona Fría: Rodolfo Suarez y Mariana Juri adelantaron que rechazarán el recorte del subsidio de gas
Antes de que se vote en el recinto, los senadores nacionales por Mendoza confirmaron que no acompañarán el proyecto de recorte de Zona Fría que impulsa LLA
Pasadas las 13, y en medio del debate por la reforma del Banco Central, el ex gobernador y dirigente de Cambia Mendoza posteó en sus redes las razones por las que rechaza el proyecto que impulsa el presidente Javier Milei y sus alfiles de La Libertad Avanza.
"En 2021, como gobernador, trabajé para que Mendoza fuera incorporada al régimen de Zona Fría. Fue el reconocimiento de una condición climática objetiva, que impacta directamente en lo que cada familia paga para calefaccionar su casa durante el invierno", recordó Suarez.
Y les criticó a sus socios libertarios: "Una cosa es mejorar la política energética y otra muy distinta es resolver una cuestión nacional pasándoles la factura a los mendocinos".
Tanto Suarez, como su compañera de bloque, Mariana Juri dedicaron varios días a hacer aportes al proyecto libertario que ya tiene media sanción de Diputados, pero ninguno de ellos fueron sumados en el dictamen de las 2 comisiones que lo llevaron al recinto del Senado.
Es más, Juri integra las dos comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y de Presupuesto y Hacienda del Senado, pero no firmó el dictamen de mayoría que le allanó el camino al proyecto de recorte del subsidio para que se debatiera este jueves.
Ante la consulta de Diario UNO, Mariana Juri también confirmó que llegado el momento de la votación, también rechazará el proyecto que recorta Zona Fría.
Hay que decir que la tercera senadora nacional por Mendoza, la peronista Anabel Fernández Sagasti no podrá votar porque está de licencia por haber sido madre hace 2 días. De igual manera, en su momento rechazó de cuajo el proyecto y hasta colaboró con proyectos alternativos que no fueron contemplados por los libertarios.
Si se recorta Zona Fría, unos 400.000 mendocinos pierden el subsidio
El proyecto de La Libertad Avanza para recortar el subsidio que otorga Zona Fría haría que unas 400.000 familias mendocinas pierdan el descuento que hoy tienen en la factura de gas.
Sólo prevé que lo conserve la comuna de Malargüe, por lo que el resto de la provincia perdería el subsidio de entre el 30% y el 50% que tienen hasta ahora.
De aprobarse, se podría reglamentar en octubre, con lo cual se amortiguaría el impacto inmediato en el bolsillo de los mendocinos, ya que pasó el invierno cuando la factura de gas es más cara porque crece el consumo.
En pocas palabras
- Zona Fría: senadores de Mendoza, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, rechazarán el recorte de subsidios propuesto por La Libertad Avanza.
- Argumento: consideran injusto para los mendocinos el proyecto que afectaría a 400.000 familias, quitándoles entre el 30% y 50% de subsidio.
- Contexto: el recorte busca modificar el régimen de Zona Fría, que reconoce condiciones climáticas objetivas para la calefacción.