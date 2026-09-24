El Senado debate los cambios en Zona Fría y la reforma del Banco Central

El Senado tiene "todo listo para debatir este jueves proyectos clave impulsados por el oficialismo para definir el futuro del régimen de Zona Fría y la reforma orgánica del Banco Central. La sesión busca asegurar votos determinantes entre bloques aliados y provinciales para resolver iniciativas con alto impacto fiscal y monetario.
El bloque oficialista de La Libertad Avanza intensificó las negociaciones políticas con legisladores para alcanzar el quorum y garantizar el respaldo en las votaciones. Los temas en discusión abarcan reestructuraciones monetarias e implicancias directas en la facturación del servicio domiciliario de gas en diversas regiones.
Dentro del paquete de medidas, la modificación a la Zona Fría centra la atención de las provincias afectadas por las bajas temperaturas. La iniciativa planteada impulsa una revisión profunda de los subsidios otorgados a la tarifa energética de los usuarios residenciales.
En paralelo, los senadores analizan la reforma de la carta orgánica del Banco Central, propuesta que introduce cambios estructurales en el funcionamiento de la autoridad monetaria. La iniciativa sufrió modificaciones durante el tratamiento en comisiones tras reclamos de sectores opositores del Congreso.
Cambios en el Banco Central y la Ley de Zona Fría
El debate por la entidad bancaria requerirá ajustes técnicos. Tras aceptar modificaciones en los artículos principales del texto, la norma deberá retornar a la Cámara de Diputados para su revisión final en caso de ser aprobada en general por la Cámara Alta.
El replanteo sobre la Zona Fría prevé pasar de un subsidio amplio y generalizado a un esquema enfocado exclusivamente en sectores con vulnerabilidad económica demostrable. Esta segmentación del beneficio genera intensas discusiones entre las distintas bancadas regionales.
Los representantes de las provincias del centro y oeste del país buscan amortiguar las consecuencias tarifarias sobre sus representados. El proyecto original pretende reducir las erogaciones fiscales mediante el cobro pleno del cargo fijo de la tarifa de gas a sectores no subsidiados.
Impacto de la Zona Fría en los usuarios de Mendoza
De convertirse en ley los cambios en la Zona Fría, la mayor parte de los usuarios de Mendoza dejará de contar con el beneficio general vigente. La modificación implica una reorganización completa de los padrones de beneficiarios energéticos en el territorio.
La única excepción territorial en la provincia será Malargüe, departamento que mantendrá el esquema general de bonificación tarifaria junto a la Patagonia y la Puna. El resto de las comunas ingresará a un sistema de subsidios focalizados según los ingresos del grupo familiar.
Los hogares de las áreas que pierdan la cobertura automática podrán solicitar la asistencia en la medida en que cumplan estrictas condiciones socioeconómicas. Los parámetros de elegibilidad los fijará la reglamentación que dictará la Secretaría de Energía.
Según las estimaciones oficiales expuestas en el Congreso, la pérdida de la subvención en las zonas templadas de Mendoza supondrá un aumento promedio cercano a $15.000 mensuales en el cargo fijo. Para las zonas frías que abonen la tarifa plena, la variación media rondará los $25.000 por mes.
Resoluciones parlamentarias sobre la Zona Fría
Los valores proyectados corresponden a cálculos expresados por funcionarios nacionales durante las comisiones. El impacto definitivo en la boleta mensual variará según la categoría, los niveles de consumo particulares y la condición socioeconómica registrada.
El proyecto sobre la Zona Fría requerirá una votación ajustada debido a las posiciones encontradas entre legisladores del norte y del sur. Las bancadas opositoras objetan la quita de incentivos económicos en regiones con amplitudes térmicas muy marcadas.
Por su parte, las modificaciones aplicadas al Banco Central garantizan que la iniciativa deba regresar a la Cámara de Origen. Los diputados tendrán que ratificar la sanción original o aceptar las correcciones enviadas por el Senado.
En pocas palabras
- Senado: debate proyectos de Ley de Zona Fría y reforma del Banco Central con impacto fiscal y monetario.
- Zona Fría: busca segmentar subsidios energéticos por vulnerabilidad, afectando tarifas en Mendoza.
- Banco Central: reforma orgánica con cambios estructurales que requiere revisión en Diputados.