El Senado debate los cambios en Zona Fría y la reforma del Banco Central

Senadores y diputados mendocinos anunciaron que irán a la Justicia si se elimina el beneficio de Zona Fría.

En paralelo, los senadores analizan la reforma de la carta orgánica del Banco Central, propuesta que introduce cambios estructurales en el funcionamiento de la autoridad monetaria. La iniciativa sufrió modificaciones durante el tratamiento en comisiones tras reclamos de sectores opositores del Congreso.

Cambios en el Banco Central y la Ley de Zona Fría

El debate por la entidad bancaria requerirá ajustes técnicos. Tras aceptar modificaciones en los artículos principales del texto, la norma deberá retornar a la Cámara de Diputados para su revisión final en caso de ser aprobada en general por la Cámara Alta.

El replanteo sobre la Zona Fría prevé pasar de un subsidio amplio y generalizado a un esquema enfocado exclusivamente en sectores con vulnerabilidad económica demostrable. Esta segmentación del beneficio genera intensas discusiones entre las distintas bancadas regionales.

Los representantes de las provincias del centro y oeste del país buscan amortiguar las consecuencias tarifarias sobre sus representados. El proyecto original pretende reducir las erogaciones fiscales mediante el cobro pleno del cargo fijo de la tarifa de gas a sectores no subsidiados.

Impacto de la Zona Fría en los usuarios de Mendoza

De convertirse en ley los cambios en la Zona Fría, la mayor parte de los usuarios de Mendoza dejará de contar con el beneficio general vigente. La modificación implica una reorganización completa de los padrones de beneficiarios energéticos en el territorio.

La única excepción territorial en la provincia será Malargüe, departamento que mantendrá el esquema general de bonificación tarifaria junto a la Patagonia y la Puna. El resto de las comunas ingresará a un sistema de subsidios focalizados según los ingresos del grupo familiar.

Gran parte de Mendoza perdería el beneficio de Zona Fría en la boleta del gas.

Los hogares de las áreas que pierdan la cobertura automática podrán solicitar la asistencia en la medida en que cumplan estrictas condiciones socioeconómicas. Los parámetros de elegibilidad los fijará la reglamentación que dictará la Secretaría de Energía.

Según las estimaciones oficiales expuestas en el Congreso, la pérdida de la subvención en las zonas templadas de Mendoza supondrá un aumento promedio cercano a $15.000 mensuales en el cargo fijo. Para las zonas frías que abonen la tarifa plena, la variación media rondará los $25.000 por mes.

Resoluciones parlamentarias sobre la Zona Fría

Los valores proyectados corresponden a cálculos expresados por funcionarios nacionales durante las comisiones. El impacto definitivo en la boleta mensual variará según la categoría, los niveles de consumo particulares y la condición socioeconómica registrada.

El proyecto sobre la Zona Fría requerirá una votación ajustada debido a las posiciones encontradas entre legisladores del norte y del sur. Las bancadas opositoras objetan la quita de incentivos económicos en regiones con amplitudes térmicas muy marcadas.

Por su parte, las modificaciones aplicadas al Banco Central garantizan que la iniciativa deba regresar a la Cámara de Origen. Los diputados tendrán que ratificar la sanción original o aceptar las correcciones enviadas por el Senado.