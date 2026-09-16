Zona Fría: el Senado avanza con el recorte y Mendoza queda a la espera de una definición clave

En las zonas que quedarían fuera del régimen general, el acceso al subsidio pasaría a depender de criterios socioeconómicos dentro del nuevo esquema de subsidios focalizados. Según la información difundida durante el debate en el Senado, se contemplan mecanismos de asistencia para determinados hogares vulnerables.

El proyecto no elimina los subsidios al gas en todo el país. La modificación apunta a reducir el alcance territorial del régimen y concentrar el beneficio general en las regiones consideradas de frío extremo.

Qué pasó este miércoles en el Senado

El oficialismo logró reunir el respaldo necesario en las comisiones para emitir dictamen. La discusión contó con la exposición de la secretaria de Energía, María Tettamanti, quien defendió la modificación del régimen y sostuvo que el esquema debe concentrar la asistencia en los sectores que realmente necesitan el subsidio.

El Gobierno estima que la reforma permitiría generar un ahorro de unos $272.000 millones y reducir el costo fiscal asociado al sistema energético.

El oficialismo buscará ahora que la iniciativa sea tratada en el recinto del Senado la próxima semana, con el objetivo de completar el trámite legislativo. Una de las fechas mencionadas para el tratamiento es el jueves 24 de septiembre.

Por lo tanto, la situación de Mendoza todavía no está definida. Para que el nuevo esquema entre en vigencia debe obtener la aprobación de la Cámara alta.

El impacto en Mendoza

Si el Senado convierte el proyecto en ley sin modificaciones, la mayor parte de los usuarios mendocinos dejará de contar con el beneficio general que actualmente contempla el Régimen de Zona Fría.

La excepción será Malargüe, que permanecerá dentro del esquema general junto con la Patagonia y la Puna.

Para los hogares del resto de la provincia, el nuevo régimen contempla un sistema focalizado. De acuerdo con las explicaciones brindadas en el Senado, los hogares de las zonas que pierdan el beneficio podrán acceder al subsidio si cumplen determinados requisitos de ingresos.

La Secretaría de Energía estimó que, para los usuarios de zonas templadas que pierdan el subsidio y comiencen a pagar el cargo fijo completo, el impacto promedio rondaría los $15.000 mensuales. Para quienes viven en zonas frías y pasen a pagar el cargo fijo pleno, calculó un incremento promedio de unos $25.000 mensuales.

Estos valores corresponden a las estimaciones oficiales expuestas durante el debate y no representan necesariamente el aumento que tendrá cada usuario, ya que el impacto dependerá del consumo, la categoría y las condiciones particulares de cada hogar.

Así votaron los diputados mendocinos

Cuando el proyecto se trató en la Cámara de Diputados, ocho de los diez representantes de Mendoza acompañaron la modificación del régimen.

Votaron a favor

Facundo Correa Llano — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Mercedes Llano — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Álvaro Martínez — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Julieta Metral Asensio — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Luis Petri — La Libertad Avanza.

— La Libertad Avanza. Lisandro Nieri — Unión Cívica Radical.

— Unión Cívica Radical. Pamela Verasay — Unión Cívica Radical.

— Unión Cívica Radical. Lourdes Arrieta — Provincias Unidas.

Votaron en contra

Martín Aveiro — Unión por la Patria.

— Unión por la Patria. Emir Félix — Unión por la Patria.

El resultado de la votación mendocina fue, por lo tanto, ocho votos a favor y dos en contra.

El proyecto aprobado por Diputados establece una reducción significativa del alcance geográfico de la Zona Fría. En Mendoza, la modificación mantiene expresamente a Malargüe dentro del beneficio y deja al resto de la provincia sujeto al nuevo esquema focalizado.

Semana de definiciones

El próximo capítulo se jugará en el Senado. El proyecto ya tiene media sanción y dictamen de comisión, pero todavía no fue convertido en ley.

Si la Cámara alta lo aprueba sin cambios, la modificación quedará sancionada y comenzará el proceso de implementación del nuevo esquema.

Hasta entonces, el régimen de Zona Fría continúa vigente en Mendoza bajo las condiciones actuales.