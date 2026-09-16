Visto bueno para endurecer las multas a quienes arrojen basura en cauces de hasta $6 millones

"Qué oportuno hubiera sido tratarlo en aquel momento, para llegar a esta época en la que nos enfrentamos a fenómenos climáticos cada vez más complejos", señaló el legislador al poner en valor la articulación con los municipios.

Limpieza en el Zanjón de los Ciruelos.

La diputada Martínez ponderó el consenso alcanzado entre las distintas bancadas durante el trámite comisionado: "Este proyecto ha integrado diferentes posturas y miradas y se ha enriquecido muchísimo con los aportes que se le han ido agregando”.

Sanciones y destino de los fondos

El texto aprobado establece un régimen sancionatorio que incluye severas multas económicas, días de arresto y la prestación de trabajos comunitarios para las personas físicas que viertan basura o desechos en calles, plazas, parques, acequias, canales, colectores, acueductos y cauces aluvionales.

Como principio central, la norma incorpora la obligación de reparar el daño ambiental causado: quien cometa la infracción deberá costear de manera íntegra las tareas de limpieza, remoción, acarreo y traslado de los materiales depositados de manera ilegal.

Asimismo, el proyecto estipula que los montos de las penas se duplicarán automáticamente cuando las contravenciones se registren en medio de una emergencia hidrometeorológica o estado de catástrofe.

En el caso de empresas o personas jurídicas cuyos dependientes cometan estas faltas en su nombre, interés o beneficio directo, el marco normativo fija multas que pueden alcanzar los $6 millones.

Finalmente, la iniciativa determina que los fondos recaudados a través de las sanciones pecuniarias específicas serán destinados al equipamiento y financiamiento de las asociaciones de bomberos voluntarios de la provincia que cuenten con su certificado de operatividad.