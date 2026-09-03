La Ciudad de Mendoza busca sanciones más duras para quienes arrojan basura en acequias y cauces

El municipio sostiene un cronograma permanente de limpieza y alienta a los vecinos a denunciar estas prácticas, que ya permitieron detectar cerca de 300 casos.

Los residuos obstruyen el sistema hídrico, aumentan riesgo de inundaciones y generan altos costos de limpieza.

Qué propone la ley impulsada por Ulpiano Suárez

El proyecto presentado por la diputada Cecilia Rodríguez y respaldado por el intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, plantea modificar el Código de Contravenciones para incorporar sanciones más severas. La iniciativa prevé multas más altas, arresto y trabajo comunitario para quienes arrojen basura, escombros, áridos, plásticos, desechos tóxicos o animales muertos en acequias, colectores aluvionales, zanjones o ríos.

También incorpora un principio de responsabilidad económica: el infractor deberá pagar los costos de limpieza y traslado de los residuos. Además, propone un sistema de denuncias con registros audiovisuales enviados por vecinos a través de canales digitales oficiales.

El municipio busca endurecer multas y fomentar la denuncia vecinal para proteger los cauces.

La experiencia local: resultados en la Ciudad de Mendoza

La Ciudad ya aplicó una medida similar en abril, cuando incorporó al Código de Convivencia una figura específica para sancionar el abandono de residuos en cauces. Desde entonces, Higiene Urbana registró 284 incidentes, de los cuales más del 72% correspondieron a basura en espacios públicos. El área logró un 88% de atención efectiva de los reclamos ingresados por la línea 147, mostrando que la participación vecinal es clave para proteger los cauces.

La Ciudad de Mendoza insiste en que mantener limpias las acequias, canales y colectores es una responsabilidad compartida. Cada residuo arrojado de manera indebida compromete el sistema hídrico y obliga a destinar recursos que podrían usarse en otras obras. Por eso, el municipio refuerza el llamado a disponer correctamente la basura y denunciar a quienes afectan los cauces.