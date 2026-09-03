Ciudad De Mendoza volvió a poner en discusión el impacto del arrojo de basura en acequias y cauces de agua, una práctica que afecta la seguridad, el ambiente y el funcionamiento del sistema hídrico urbano. El intendente Ulpiano Suárez pidió que la Legislatura avance con el proyecto de ley que endurece las sanciones para quienes convierten estos espacios en basurales.
La Ciudad de Mendoza busca sanciones más duras para quienes arrojan basura en acequias y cauces
Ulpiano Suárez, intendente de la Ciudad de Mendoza, impulsa una ley provincial para castigar con mayor severidad el abandono de basura en cauces y acequias
Un problema que se repite en la Ciudad de Mendoza
Mientras tanto, el municipio continúa con operativos de limpieza en el canal aluvional Papagayos, donde en los últimos días se retiraron nuevos residuos acumulados para preparar el cauce ante la temporada de tormentas.
Durante 2025, la Ciudad realizó 12 intervenciones en el colector Papagayos y retiró más de 1.100 toneladas de residuos, un trabajo que demandó más de 30 agentes y un costo superior a 128 millones de pesos. El problema no es solo económico: la basura en acequias y canales obstruye el escurrimiento del agua, aumenta el riesgo de inundaciones y deteriora el ambiente urbano. Las tormentas recientes volvieron a mostrar las consecuencias de estas conductas.
El municipio sostiene un cronograma permanente de limpieza y alienta a los vecinos a denunciar estas prácticas, que ya permitieron detectar cerca de 300 casos.
Qué propone la ley impulsada por Ulpiano Suárez
El proyecto presentado por la diputada Cecilia Rodríguez y respaldado por el intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, plantea modificar el Código de Contravenciones para incorporar sanciones más severas. La iniciativa prevé multas más altas, arresto y trabajo comunitario para quienes arrojen basura, escombros, áridos, plásticos, desechos tóxicos o animales muertos en acequias, colectores aluvionales, zanjones o ríos.
También incorpora un principio de responsabilidad económica: el infractor deberá pagar los costos de limpieza y traslado de los residuos. Además, propone un sistema de denuncias con registros audiovisuales enviados por vecinos a través de canales digitales oficiales.
La experiencia local: resultados en la Ciudad de Mendoza
La Ciudad ya aplicó una medida similar en abril, cuando incorporó al Código de Convivencia una figura específica para sancionar el abandono de residuos en cauces. Desde entonces, Higiene Urbana registró 284 incidentes, de los cuales más del 72% correspondieron a basura en espacios públicos. El área logró un 88% de atención efectiva de los reclamos ingresados por la línea 147, mostrando que la participación vecinal es clave para proteger los cauces.
La Ciudad de Mendoza insiste en que mantener limpias las acequias, canales y colectores es una responsabilidad compartida. Cada residuo arrojado de manera indebida compromete el sistema hídrico y obliga a destinar recursos que podrían usarse en otras obras. Por eso, el municipio refuerza el llamado a disponer correctamente la basura y denunciar a quienes afectan los cauces.
En pocas palabras
- Sanciones más duras: el intendente Ulpiano Suárez impulsa una ley provincial para castigar el arrojo de basura en cauces y acequias.
- Impacto y costos: los residuos obstruyen el sistema hídrico, aumentan riesgo de inundaciones y generan altos costos de limpieza.
- Responsabilidad compartida: el municipio busca endurecer multas y fomentar la denuncia vecinal para proteger los cauces.